Hvězdná posila pro florbalisty! Kapitán Kanady v Chomutově

V roce 2018 dorazila kanadská florbalová reprezentace do Prahy, odkud si před světovým šampionátem odskočila na dva přípravné zápasy do Chomutova. Vůbec poprvé tehdy navštívil město na severu Čech také zkušený obránce a kapitán národního týmu Tyler Brush, který by se měl letos do Chomutova vrátit. Tentokrát ovšem na delší pobyt. Pokud to celosvětová situace dovolí, stane se novou posilou místního klubu.

Kapitán národního týmu Tyler Brush, který by se měl letos do Chomutova vrátit. | Foto: Florbal Chomutov