Kanonýři měli pozici zjednodušenou. Jindy výtečný Chomutov měl letos ještě bídnější formu než Kladno a ví, že ho čeká play-down o udržení. I tak šel brzy do vedení, ale domácí nepanikařili. Veterán Louvar po chytré přihrávce Nováka vyrovnal a od druhé třetiny už Kanonýři začali skládat z korálků rozhodující náskok. Dařilo se Jandovi, který připravil branky pro Veselého a pak také Bohuslávkovi, jenž pěkně vypálil. Když ve třetí třetině opět Janda oslovil Prudila, zdálo se rozhodnuto, ale domácí jasně ukázali, v čem se musí do předkola zlepšit.

Třemi naprosto zbytečnými vyloučeními v posledních osmi minutách zadělali na drama, ale nakonec inkasovali jedinkrát a pak sami udeřili Fišerem při power-play hostů.

„Je to úleva, mohli jsme si to uhrát už ve Znojmě, ale na druhou stranu je dobře, že jsme takhle těžký zápas odehráli. Může nás povzbudit do předkola, protože v něm chceme určitě uspět, postoupit do čtvrtfinále a pak dál a dál,“ říkal po utkání Dominik Janda, právem zvolený nejlepším hráčem zápasu. Hororovná sezona Chomutova vyústila v účast v play out, kde na Severočechy čekají Troopers.

Kovbojka v poslední třetině přinesla výhru a rekord v derby Pirátům

Kanonýři Kladno - Chomutov 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a asistence: 5. Louvar (Novák), 21. Veselý (Janda), 34. Bohuslávek (Janda), 48. Prudil (Janda), 60. Fišer (Ponomarev) - 3. Manas (Šarša), 56. Dolejší (Martin). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Střely: 26:18. Diváků: 139.