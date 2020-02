Branky: 3. Tadeáš Melíšek, 11. Daniel Grener, 11. Tomáš Salaďak, 19. Jakub Štěrba, 28. Petr Linc, 31. 46. 50. Tomáš Novotný, 40. 60. Jiří Šafařovský, 59. Adam Stiborý – 4. 11. Vojtěch Procházka, 23. 41. 55. Daniel Krejčíř, 29. Tomáš Kucharič, 34. Alan Juříček, 35. Martin Ďuriška, 60. Pavel Palát; Rozhodčí: Jiří Kropáček – Tomáš Novák; Vyloučení: 1:1; Využití: 0:1; Diváků: 273;

HEROS Florbal Chomutov – zahajovací line-up: Brankář: Jan Vlček – Ondřej Šarša, Erich Kellermann, Jakub Štěrba, Petr Linc, Tadeáš Melíšek

TJ Znojmo LAUFEN CZ – zahajovací line-up: Brankář: Lukáš Bauer – Daniel Krejčíř, Vojtěch Procházka, Tomáš Kucharič, Alan Juříček, Jaroslav Matoušek

Florbalisté Chomutova dobře zvládli první třetinu a vypadalo to na bezproblémové vítězství. V závěru druhé třetiny však hosté srovnali skóre a bylo zaděláno na drama. Domácí sice těsně před odchodem do šaten strhli vedení na svou stranu, ale Znojmo ve třetí třetině opět vyrovnalo. Závěr však patřil domácím, kteří dotáhli utkání do vítězného konce.

Domácí začali utkání lépe a šli ve třetí minutě do vedení. Po ukázkové kombinaci našel Jakub Štěrba Tadeáše Melíška, který otevřel skóre. Jenže už v další minutě bylo srovnáno. Gól Znojma dal Procházka. Dalšího gólu se burácející domácí hala dočkala v 11. minutě, kdy domácím vrátil vedení Daniel Grener. Po pár vteřinách odskočili domácí do dvougólového vedení. Střelcem byl tentokrát Tomáš Salaďak. Znojmo ale klid domácím nehodlalo dopřát. Prakticky po rozehrání dal kontaktní gól hostů Vojtěch Procházka. Minutu před koncem třetiny pak přidal čtvrtý gól domácích Štěrba. Chomutov byl v první třetině velmi aktivní a hosty přestřílel v poměru 19:9.

Znojmo se však rychle vrátilo do zápasu, když ve třetí minutě druhé třetiny skóroval Daniel Krejčíř. Jeho pomalá střela si našla cestu do sítě mezi nohama gólmana Vlčka. Po pěti minutách už ale Chomutov opět vedl o dva góly. Autorem páté branky Chomutova se stal Jakub Štěrba. Znojmo se však po chvíli opět dotáhlo na rozdíl jediné branky a to díky trefě Tomáše Kuchariče. Tomáš Novotný však po chvíli opět vrátil domácím dvougólové vedení. Znojmo to ale nevzdalo a dokázalo vyrovnat, když skóroval nejprve Juříček a po něm Duriška. v závěru druhé třetiny vrátil vedení Chomutovu Šafařovský. Také ve druhé třetině byl Chomutov střelecky aktivnější. Na branku soupeře vyslal 15 střel. Znojmo skórovalo sedmkrát.

Ve třetí třetině se oba týmy dál přetahovaly o vítězství. Hosté dokázali opět vyrovnat, ale v závěr už patřil domácím, kteří zápas rozhodli sérií tří gólů. Hosté pak už stihli jen snížit na rozdíl dvou gólů. Poslední utkání základní části hraje Chomutov v sobotu v Havířově.