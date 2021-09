Ústí se s devíti body vyhřívá na čele tabulky, Chomutov je zatím devátý. V příštím kole hostí Ústí Jaroměř (sobota 20.00), Chomutovští vyrazí do dalekého Havířova (sobota 18.00).

„Rozhodl vstup do utkání. V 1. třetině jsme si vypracovali náskok 3:0, soupeř pak musel trochu vylézt, což nám vyhovovalo. Pokaždé, když udeřil, dokázali jsme odpovědět,“ pochvaloval si kouč vítězů Vladimír Trčka starší. „První třetina byla z naší strany výborná, pak už to byla trochu divočina nahoru dolu, ale nás ve třetí části podržel i skvělý brankář Netopilík, takže jsme si už výsledek pohlídali,“ dodal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.