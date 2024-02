První florbalová liga má za sebou základní část. Poslední kolo bylo zajímavé i pro oba krajské zástupce. Ústí nad Labem ještě mohlo pomýšlet na druhou či dokonce první příčku, stejně tak ale mohlo skončit i čtvrté. Chomutov zase živil naději na elitní šestku a přímý postup do čtvrtfinále.

Chomutovští florbalisté. | Foto: Florbal Chomutov

Ten se mu nakonec těsně a za pět minut dvanáct povedl. Severočeši vyhráli v Čelákovicích 9:8 a jelikož Gullivers Brno padli, Chomutovští se na jejich úkor protlačili na šesté místo.

„Pro nás důležité tři body, které nás posunuly do play-off. Jinak to byl ale bláznivý zápas a od nás rozhodně nešlo o ideální výkon, ale to jde teď všechno stranou. Jsme ve čtvrtfinále, máme 14 dní na to se na něj připravit a uděláme všechno pro to, abychom v něm byli co nejlepší,“ hodnotil duel trenér Chomutova Martin Bocian. Ústí nad Labem doma přejelo České Budějovice 8:2, na jeho třetí příčce se ale nic nezměnilo.

