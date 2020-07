„O svém zájmu nás informoval krátce po startu přípravy. Po krátkých jednáních jsme se s Vinohrady dohodli na přestupu,“ přibližuje hlavní trenér Martin Bocian. „Karel tu loni odchytal výbornou sezónu, počítali jsme s ním i pro ročník následující, ale Superliga je velká výzva. Jeho rozhodnutí chápeme a budeme mu držet palce.“

O tom, kdo uvolněné místo v brankovišti zaplní měli prý trenéři jasno okamžitě. „Vsadíme na Honzu Štěpánka. Je to talentovaný mladý odchovanec, který byl loni velkou oporou divizní Kadaně, v první lize odchytal několik výborných utkání. Letos dostane mnohem více příležitosti. S Honzou Vlčkem vytvoří velmi silnou dvojici,“ nepochybuje Bocian.

Šantora se vrací do Superligy po roční odmlce. Rok poté, co se vrátil z angažmá v pražském Chodově, se kterým má titul mistra republiky, se rozhodl Karel Šantora pro opětovný návrat do Superligy. Vrací se do hlavního města, tentokrát však bude působit v barvách Sokola Královské Vinohrady.

(flch, vev)