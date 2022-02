„Těžko hodnotit takový duel. Havířovu asi chybělo dost hráčů, já jsem rád, že jsme splnili cíl, kterým bylo hrát celých 60 minut. Po první třetině jsme si dali ještě dva dodatečné cíle, neinkasovat a podpořit ústeckého odchovance Viktora Kopeckého, který v týdnu s Vinohrady dostal v Mladé Boleslavi 0:21, tak aby na tom nebyli nejhůř,“ usmíval se po utkání spokojený kouč Ústí.

Smolnou porážku 7:8 v Českých Budějovicích zaznamenal Chomutov. Ten přišel o bodový zisk tři sekundy před koncem. „Z naší strany to nebyl dobrý výkon. Měli jsme produktivní pouze jednu pětku, to je na takový zápas málo. Bylo to bojovné, silou vůle se nám povedlo srovnat, ale udělali jsme příliš mnoho chyb, což nakonec rozhodlo,“ řekl trenér Chomutova Martin Bocian.

Florbal, I. liga:

Florbal Ústí – Slovan Havířov 24:0 (9:0, 8:0, 7:0)

Branky: 2. Semerád, 6. Esterka, 11. Peška, 12. Fuchsig, 13. Peška, 13. Pšenička, 14. Semerád, 17. Kühnel, 18. Semerád, 22. Vavruška, 23. Pšenička, 25. Kawulok, 27. Trčka, 34. Pšenička, 39. Kühnel, 39. Esterka, 40. Kužel, 43. Fuchsig M., 45. Fuchsig J., 47. Pšenička, 51. Kühnel, 51. Esterka, 54. Trčka, 55. Kawulok.

Rozhodčí: Jelínek – Libecajt. Vyloučení: 0:1. Využití: 1:0. Diváci: 196.



Štíři České Budějovice – Florbal Chomutov 8:7 (3:2, 4:3, 1:2)

Branky: 14. Froněk, 16. Sirotek, 19. Brožek, 31. Drobiš, 31. Holý, 33. Králík, 39. Hanák, 60. Hanák – 4. Linc, 18. Šarša, 22. Štěrba, 30. Linc, 35. Štěrba, 46. Holovej, 55. Linc.

Rozhodčí: Kapr – Tichý. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:1. Diváci: 114.