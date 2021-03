Florbalové tréninky si hráči už několik měsíců neužili. A když, tak v opravdu bojových podmínkách na asfaltu nebo na koberci. Florbal Chomutov si uvědomuje riziko upadající motivace hráčů ke kondičnímu tréninku, když se již několik měsíců nepotkali s florbalkou. Proto vedení klubu již od ledna usilovně řešilo možnosti, jak co nejdříve vrátit florbal do tréninkových plánů všech svých kategorií. S vědomím, že otevření vnitřních sportovišť může být s ohledem na nezlepšující se pandemickou situaci ještě dlouho v nedohlednu, se zrodila myšlenka venkovní florbalové arény.

„Nevíme, jak se bude situace v budoucnu vyvíjet ani jaká budou pravidla a nařízení. Ve všech předchozích rozvolněních však byly na prvním místě venkovní aktivity, proto předpokládáme, že venkovní plocha by mohla uspíšit návrat k florbalu o několik týdnů, možná i měsíců,“ odhaduje předseda Florbal Chomutov Martin Bocian.

Jenže kde?

Důležitá otázka, kterou bylo potřeba zodpovědět hned na samém počátku celého projektu. Ačkoliv to tak na první pohled nemusí působit, najít vhodné místo není vůbec lehkým úkolem. Kdekoliv na veřejnosti to jistě být nemůže, musí to být uzavřený areál, ovšem splňující všechny bezpečnostní požadavky a kolaudovaný jako sportoviště. Ideální variantou se nakonec ukázalo být tenisové hřiště ve sportovním areálu Cihla, které kvůli nevyhovujícímu povrchu nebylo tolik využívané. A díky velmi vstřícnému postoji provozovatele bylo rozhodnuto!

PROSTOR PRO INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY

Do doby, než budou opět otevřeny haly a klub najede na běžný tréninkový proces, se počítá s tím, že bude venkovní plocha převážně využívána k organizovaným tréninkům. Sportovní úsek klubu připravil pro tyto účely speciální tréninkový plán. „Při maximálním využití dokážeme dostat na jedno hřiště celý klub s tím, že každá kategorie zde bude mít dvě tréninkové jednotky týdně,“ sděluje šéftrenér klubu Petr Linc. Samozřejmě je potřeba počítat s vlivem počasí a denní doby. Tento plán je zpracován a jakmile to situace dovolí, budou jednotliví trenéři komunikovat důležité informace svým družstvům.

Kromě organizovaných týmových nebo skupinových tréninků je možno plochu využít také k plnění individuálních tréninků. Převážně dětská družstva dostávají od svých trenérů dlouhodobě také úkoly na zlepšení individuálních dovedností a techniky hole. Ne každý má ale doma takové podmínky, aby mohl vše bez potíží splnit (dostatek prostoru, branku, vhodný povrch atd.). Také k těmto účelům bude možno využít novou arénu.

Florbal Chomutov, Václav Veverka