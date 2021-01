Třetím projektem, který management klubu řešil několik měsíců, je příchod nového silného partnera. Víceletou spolupráci mezi Florbal Chomutov a společností DDQ CZ s.r.o., potvrdili v minulých dnech zástupci obou stran svými podpisy!

„Otázka financování je denním chlebem vedení každého sportovního klubu. Florbal Chomutov se stejně jako všechny ostatní sporty ve městě může v posledních letech spolehnout na velkou podporu své radnice. A to i v letošním roce, kdy ostatní města často dotace na sport a kulturu razantně škrtají. Rozhodně to však neznamená, že by náš klub rezignoval na hledání dalších možností. Přestože doba „covidová“ není pro uzavírání nových partnerství ideální, jedna taková spolupráce se v závěru loňského roku přeci jen zrodila. Výsledkem je podepsání smlouvy mezi Florbal Chomutov a společností DDQ CZ s.r.o., která se od 1. února 2021 oficiálně stává platinovým partnerem klubu,“ hlásí Florbal Chomutov na svém webu.