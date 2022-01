Experti tipovali v zápase velkou vyrovnanost a nemýlili se, vždyť Chodov dělilo od obhajoby pouhých patnáct vteřin. Ale popořádku… První třetina přinesla tradiční oťukávání, které nakonec skončil bez branek. V prostředním dějství pak Chodovu stačilo rozmezí od 25. do 26. minuty, aby se ujal dvoubrankového vedení.

„Byla to naše chyba, špatně jsme si soupeřky rozebraly a Chodov z toho mohl poprvé skórovat. Navíc asi přes nás i neviděla brankářka,“ mrzelo obránkyni Vítkovic Šárku Staňkovou. Ale nemuselo dlouho, protože poslední perioda patřila Rytířkám z Moravy.

Vítkovičanky ve 36. minutě snížily Denisou Ferenčíkovou a patnáct vteřin před závěrečnou sirénou při hře bez brankáře srovnaly z hole kanonýrky Barbory Huskové. V následném prodloužení se po pěti minutách opět prosadila Ferenčíková a získala pro Vítkovice čtvrtou pohárovou trofej.

„Máme rády dramata. Myslím, že v první třetině jsme byly i lepší a mohly klidně vést 3:0. Pak jsme vypadly z role a druhou třetinou jsme se protrápily, naštěstí jsme se chytily. Doufám, že budeme pořád vyhrávat. Já jsem dnes věřila do poslední sekundy a ono to vyšlo. Máme už z prodloužení a power play zkušenosti,“ zářila hráčka zápasu Denisa Ferenčíková hned poté, co se spoluhráčkami dojuchala s pohárovou trofejí.

