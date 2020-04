V základní části první florbalové ligy posbíral chomutovský snajpr Jakub Štěrba 51 kanadských bodů za 25 gólů a 26 asistencí. Vystřílel si první místo v produktivitě celého severočeského týmu. Hodnotit sezonu je ale pro něj těžké, když kvůli koronavirové pandemii stihl se svým celkem Štěrba odehrát jen dva zápasy play off a pak sezona skončila.

Chomutovský útočník Jakub Štěrba (v bílém). | Foto: DENÍK/Roman Dušek

„Myslím, že se nám povedl vstup do sezony, což je vždycky fajn s ohledem na další průběh soutěže. Během celé základní části se nám velmi dařilo v domácích zápasech a naopak v těch venkovních jsme několikrát zbytečně zaváhali. To je potřeba do další sezóny určitě zlepšit. Nějaké celkové hodnocení je ale z mého pohledu těžké, když to hlavní, tedy play-off, skončilo předčasně,“ vypráví na klubovém webu Jakub Štěrba. Celé je to o to smutnější, že Chomutova obsolvovali náročnou přípravu, kterou chtěli v play off zužitkovat a pokusit se i o postup do Superligy.