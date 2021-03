Jen pět zápasů v sezoně odehráli prvoligoví florbalisté Chomutova. Od posledního duelu uplynulo pět měsíců, pak sezonu paralyzovala opatření kolem covid-19. Ale v Chomutově nespali, naopak. Zlepšovali zázemí, makali na sobě i v nepříjemné době a hlásí: „V příště sezoně chceme bojovat o Superligu!“

Chomutovští florbalisté. | Foto: Deník/Roman Dušek

Oficiální soutěže sice stále nejsou ukončeny, ale výkonný výbor schválil, že budou-li dohrávána, nebude se sestupovat ani postupovat. „Chtěli jsme co nejdéle držet naději, aby se celostátní postupové soutěže rozehrály a kluby mohly dosáhnout svých cílů a ambicí v podobě postupu do vyšších soutěží. Bohužel nám aktuální doba nepřeje a my jen doufáme, že se příští sezona už zase bude mnohem více blížit tomu, na co jsme byli zvyklí,“ vysvětlil důvody rozhodnutí výkonného výboru Filip Šuman, prezident Českého florbalu.