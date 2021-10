Stalo se tomu tak na mistrovství České republiky seniorů v Olomouci.

Dlouholetý bývalý reprezentant, který dobrovolně ukončil skvěle rozjetou závodní dráhu, se rozhodl startovat na vrcholu sezonu a to ve váze do 73 kilogramů. O to je jeho úspěch větší.

„David přes volný los vstupoval do turnaje osmifinálovým zápasem proti jedničce této váhy, který i přes vyrovnaný průběh smolně prohrál. Následovaly opravné zápasy a duel o bronz, ve kterých David jasně dominoval a dovezl si tak další důležitou medaili do své sbírky,“ řekl trenér chomutovských judistů Marek Vopat.

Ve stejné váze za Chomutov nastoupil i devatenáctiletý Jan Vopat. „I když zde svým výkonem zanechal velmi dobrý dojem, musel se po vyřazovacích bojích s turnajem rozloučit,“ dodal trenér VTŽ Chomutov.