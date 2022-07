Jak dostat do starých domů světlo? Architekta z USA ocenili za řešení v Hoštce

Pokud hledáte nejúčinnější ochranu před sluncem, stojí v čele venkovní žaluzie. Na rozdíl od vnitřních žaluzií paprsky vůbec nepustí do místnosti. Naklápěním lamel lze přesně regulovat množství a směr světla, které chcete do interiéru pustit. Pro zastínění pasivního domu se například doporučuje typ Z. Při dovření do sebe lamely přesně zapadají a pustí do místnosti jen minimum světla. Díky tomu je využijete v létě na jižní straně domu – v obývacích pokojích i pracovnách.

V zimě jednoduše žaluzie skryjete do boxu a necháte interiér prohřívat. Žaluzie také můžete naklonit na jednu stranu a nasměrovat sluneční paprsky, kam potřebujete. Ovládání si vyberete manuální či elektrické, se systémem chytré domácnosti se navíc lamely nastaví samy podle venkovního počasí. Vhod přijde i ochranná funkce lamel – po stažení zabrání zvědavým očím v nakukování do oken.

Žaluzie: stvořeny pro žárlivce



Jejich předchůdkyně, husté okenní mřížky, prý pomáhaly střežit soukromí v orientálních harémech. V šestnáctém století se začalo zastínění horizontálními dřevěnými přepážkami používat na jihu Evropy – v Itálii a jižní Francii. Název pochází z francouzštiny. Pochází z výrazu jalousie, což značí žárlivost. Horkokrevní jižané tímto způsobem chránili své příbytky před slunečními paprsky a své ženy před pohledy záletníků. Manželky se mohly skrz husté okenní mříže dívat ven, ale z ulice do oken vidět nebylo. Lamely původních italských a francouzských žaluzií byly pevné a nedaly se naklápět.



Systém polohovatelných otočných lamel si nechal až na začátku devatenáctého století patentovat francouzský truhlář Cochot. O několik desítek let později se v Německu začaly vyrábět žaluzie na stejném principu, jaký se používá dodnes – s lamelami spojenými šňůrkami a páskami. První žaluzie se vyráběly ze dřeva, dnes jsou profily převážně z hliníku, případně bambusu nebo plastu. Vertikální žaluzie nebo plisse bývají látkové. Během uplynulých let prošly mnoha inovacemi, od vynálezu naklápěcích lamel až po elektrické dálkové ovládání.

Klasické venkovní rolety, které bývají tvořeny pevně spojenými lamelami z hliníku či plastu, lze jenom stahovat či vytahovat. Místnost úplně zatemní a zamezí výhledu ven. K jejich kladům však přidejte pevnost – odolají i velmi silnému větru. Zatažená hliníková roleta dobře izoluje také hluk a zároveň v noci nebo v době vaší nepřítomnosti komplikuje přístup zlodějům. Do spodní lišty si navíc můžete pořídit zámek, kterým roletu uzamknete. Stažením vytvoříte bariéru, která k okenní tabuli nepustí v létě horko ani v zimě mráz.

Průsvitná, nebo silně zatemňující?

Zatímco v ložnici je noční zatemnění funkční a ve dne, kdy přes zatažené rolety není vidět ven, bývá pokoj prázdný, v obývacím pokoji většinou výhled ven chybí. Vhodným řešením se pak mohou stát screenové neboli látkové rolety, přes něž je i v zatažené pozici vidět ven. Vyrábějí se ze speciální tkaniny tvořené skelnými vlákny potaženými PVC, proto jsou velmi odolné proti větru. Tkaninu lze pořídit v mnoha barvách. Výběrem látky také určíte, zda má být roleta téměř průsvitná, nebo silně zatemňující. Na barvě látky závisí také tepelná propustnost.

Kouzlo pokojových rostlin: V ložnici umí uspat, stačí vybrat ty správné

Světlejší odstíny teplo spíše odrážejí, tmavší naopak pohlcují. V látkách jsou miniaturní otvory, přes které do interiéru proniká příjemně tlumené světlo. Působí decentněji, hřejivěji a útulněji než rolety z hliníku, ale jejich účinnosti nedosahují. Po screenových roletách byste měli sáhnout, když chcete zastínit velkoformátová okna nebo prosklené plochy. Na trhu dokonce najdete dvoubarevné typy, jejichž vnitřní a vnější strana má odlišnou barvu. Poměrně snadno se instalují a oproti například venkovním žaluziím nezaberou tolik místa na fasádě, ovšem připlatíte si.

Rolety i žaluzie lze ovládat mechanicky, ale také pomocí senzorických čidel a motorů. Jakmile sluneční čidlo zaznamená sluneční paprsky, dá motoru pokyn a okna se hned sama zastíní. Naopak když se zatáhne, pustí dovnitř více světla. Během dovolené můžete nastavit automatický pohyb žaluzií, takže navenek bude váš dům působit obývaně. Nic nebrání tomu, abyste venkovní stínění kombinovali. Není těžké uhodnout, že klasické rolety potřebujete v místnostech pro spaní. Do společenské části nebo kuchyně volte spíše screenové rolety v jemnějších barvách. Pokud hledáte způsob, jak zastínit terasu, pergolu, lodžii nebo balkon, případně zimní zahradu, také lze sáhnout po screenech. Rolety prostor příjemně ochladí a odstíní, ale neochudí vás o výhled do okolí.

Markýza si poradí i s deštěm

Chcete-li mít na terase vzdušnější prostor, pořiďte si markýzu. Dá se snadno zatáhnout a poradí si se slunečními paprsky i mírným deštěm. Na výběr máte buď výsuvnou, která je tvořena navíjecím válcem na látku a může být opatřena boxem, nebo sklopnou, která se pouze přehne pomocí ramen a sklopí. Markýzy s boxy jsou praktičtější, látku chrání před nečistotami a opotřebením. Zatahování markýzy je určitě pohodlnější než sklízení slunečníku.

A navíc, pokud občas zapomínáte, je možné markýzu vybavit speciálním čidlem, které ji se západem slunce samo zatáhne. Slunečník bývá tradiční volbou při zastínění terasy nebo balkonu. Aby vás spolehlivě ochránil před slunečními paprsky, musí být dostatečně velký a stabilně usazený mezi několik betonových dlaždic.

Fakta a mýty o chytré domácnosti. Investovat do ní se vyplatí

Je dobré připomenout, že při instalaci žaluzií nebo rolet ovládaných inteligentním automatickým systémem můžete získat až patnáct set korun na metr čtvereční stíněné plochy v rámci programu Nová zelená úsporám. Zpět získáte maximálně polovinu doložených výdajů. Platí přitom, že při stavbě nové budovy se výše dotace odvíjí od energetických parametrů domu, zatímco při rekonstrukci od plochy, kterou nově zateplujete.

Rekonstrukci vždy nejprve platíte z vlastních zdrojů, dotaci dostanete až zpětně. Při stavbě nového či rekonstrukci staršího domu je dobré využít také architektonické prvky, jako je třeba větší přesah střechy, pergola u francouzského okna či slunolam, který ostré letní slunce odstíní, ale nízké zimní paprsky pustí do interiéru.

Rolety: americký vynález



Zatímco žaluzie pocházejí z Evropy, ve Spojených státech amerických byl ve stejné době patentován speciální rolovací systém. Látka se jednoduše navíjela na hřídel – a vznikly rolety. Díky snadnému principu byly dostupné pro všechny a rychle se rozšířily do celého světa. Venkovní rolety se začaly objevovat až v šedesátých letech minulého stoleti. Vnitřní látkové rolety nevyžadují téměř žádnou údržbu – stačí je jen vyluxovat, kdyby se na nich usazoval prach. Hodí se pro všechny typy oken, poskytují soukromí a můžete si vybrat z množství látek různých vzorů a barev.