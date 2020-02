Závlaha i ochrana metra. Pod Václavským náměstím vznikne vodní nádrž

Součástí chystaných plánů na návrat tramvají do horní části Václavského náměstí je nově i vybudování retenční nádrže za 180 milionů korun. Měla by lépe zachytit přívaly vody při silném dešti a současně by měla sloužit i jako zásobárna vody pro zalévání městské zeleně v okolí.