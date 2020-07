„Vzhledem k jeho chování na veřejných sociálních sítích jsme pro něj požadovali přísnější trest. Zvážím proto ještě, zda se proti stanovené výši trestu neodvolám,“ komentoval státní zástupce Ondřej Langr při odchodu ze soudní síně. Samotný Kroupa se k soudu nedostavil.

Případ se týká tři roky starého nenávistného komentáře pod fotkou prvňáčků, kdy muž podle obžaloby na Facebooku pod fotografii třídy teplických prvňáčků s romskými, arabskými a vietnamskými dětmi napsal: „Ještě že jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí.“

Policie Kroupu označila za jednoho z těch, kteří napsali rasistické komentáře pod fotku prvňáčků zveřejněnou na webu Teplického deníku v rámci seriálu, v němž se třídy představovaly. Navíc v minulosti propagoval prostřednictvím svého facebookového profilu nacismus.

Obhájce žádal zproštění viny

Obhájce Michael Mann žádal pro svého klienta zproštění viny. Podle něj byl komentář pouhým žertem. Poznamenal také, že ani nebylo zcela prokázáno, že by právě osoba jménem Vítězslav Kroupa byla majitelem profilu, na kterém se komentáře objevily. Při své závěrečné řeči se Mann snažil v soudní síni hájit svobodu slova. Trval na tom, že popsaný skutek není trestným činem. „Bez ohledu na to, kdo komentář psal, tak ho myslel jako slovní hříčku, bez úmyslu někoho podněcovat,“ prohlásil.



Státní zástupce Ondřej Langr to ale vidí jinak. Podle obžaloby autor připojil k diskuzi svůj příspěvek právě kvůli etnické příslušnosti některých ze zobrazených dětí. „A to už je za hranou. Jednoznačně tam lze dovodit nějakou výzvu k likvidaci, což není v pořádku. Takové jednání je zapotřebí stíhat,“ uvedl. Podle něj v takovém případě svoboda slova už překračuje své hranice. Zejména pokud jsou potlačována práva jiných. Útok navíc podle něj směřoval k malým dětem. To, že se nemohlo v žádném případě jednat o žert, uvedla v odůvodnění rozsudku soudkyně Lucie Yakut. „Nic k tomu, mimo vyjádření obhájce, nenasvědčuje,“ komentovala.



U soudu se Kroupův případ projednával dvakrát. Muž se k autorství příspěvků původně přiznal, ale pouze při výslechu na policii. U soudu to už při prvním líčení vloni nepotvrdil. Odmítl vypovídat, na jednání nechodil, neboť pobýval v té době v Anglii. Což soudkyně původně akceptovala a případ projednávala v jeho nepřítomnosti. Nakonec Kroupu zprostila obžaloby s odůvodněním, že se nepodařilo prokázat, zda to byl právě on, kdo příspěvky prostřednictvím facebookového účtu zveřejňoval.



Krajský soud ale posléze případ vrátil zpět na začátek. A to na základě odvolání státního zástupce, kterému se osvobození nelíbilo. Striktně požadoval výslech obviněného, v čemž mu nadřízený orgán teplického senátu vyhověl. Případ se tedy vrátil zpět do Teplic k doplnění dokazování. Obžalovanému muži za hanlivý komentář hrozily až 3 roky vězení.



Ale ani v opakovaném projednávání celého případu obžalovaný letos v březnu nevypovídal. Soud proto v opakovaném řízení předvolal k výslechu některé další svědky, kteří na sociálních sítích vystupovali jako Kroupovi přátelé. Cílem bylo dokázat propojení účtu s dotyčným mužem.

Komentářů bylo více

Případ je posledním ze série nenávistných komentářů pod fotografií prvňáků z teplické školy v Proseticích. U soudu už v září 2018 skončila 26letá žena z Tachova. Její nerozvážný komentář vyjádřený slovem „Rovnou“ s přidaným symbolem pistole označil soudce za veřejné podněcování k nenávisti vůči národu, rase či etnické skupině a „ocenil“ ho podmínkou na rok a půl a také pokutou 20 tisíc korun. Výši trestu odsouzená žena přijala.

Dalšího podezřelého v prosetické kauze obvinila vloni v dubnu policie ve Frýdku –Místku. V případě tohoto muže však státní zástupce trestní stíhání ještě před projednáním u soudu podmíněně zastavil. Ve škole se ke tři roky starému případu nechtějí vracet. Téma už chodbami nerezonuje.

„Vůbec o tom nějak zvláště nemluvíme. Když se to objeví někde kvůli soudu v novinách, tak se o tom zmíníme ve sborovně, ale jinak se o tom opravdu nemluví,“ sdělila před koncem školního roku jedna z členek pedagogického sboru. Že jde prakticky o zapomenutou věc, potvrdila také jedna z maminek, jejíž dítě tehdy bylo na inkriminované fotografii. „Už jsme na to prakticky zapomněli,“ sdělila Božena Kotalíková.



Celá kauza v roce 2017 vyvolala napříč republikou vlnu solidarity a finanční pomoci. Díky kampani a sbírce se na účtu školy sešlo několik stovek tisíc korun. „Mohli jsme je využít pro nákup vybavení pomůcek pro školáky a také pro nadrámcové proškolení našich učitelů, jaké si z hlediska rozpočtu nemůžeme dovolit,“ přiblížila ředitelka školy Marcela Prokůpková.

Dříve končili pisatelé bez trestu

Podobné případy donedávna končily často bez trestu. Policie takové komentáře ale začala více sledovat. To, že se mění přístup k internetovým diskusím, dokládá větší personální obsazenost policejního odboru zaměřeného na extremismus a terorismus.



Jako průlomový v tomto lze označit případ Radka Bangy. Facebookový účet romského zpěváka v roce 2017 zavalila lavina vulgárních rasistických i výhrůžných komentářů. Rasisty tehdy rozčílil Bangův protest proti umístění skupiny Ortel v hudební soutěži Český slavík.

Věnovat se a především přizpůsobit se takovým případům chce také justice. „Už několik let naše poznatky upozorňují na změnu kriminálního chování a přesun velké části zločinnosti do kyberprostoru. Tomu se musí přizpůsobit také právo. Co stačilo k odhalování a usvědčení pachatelů dříve, už dnes nestačí. Nemůžeme do budoucna bojovat s nejnovějšími formami kriminality právními prostředky 20. století,“ vysvětlil dříve nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.