Jak se takové neštěstí mohlo stát, s omluvou, pláčem a malou dcerkou v náručí odmítla vysvětlit partnerka oběti. „Nezlobte se, zatím se teď nebudeme k tomu vyjadřovat,“ řekla Deníku v pondělí 21. září ráno zdrcená matka. Zůstává s dětmi po boku otce zastřeleného, který je volfartickým starousedlíkem. Pravděpodobný pachatel zločinu se podle místních naopak do Volfartic přistěhoval. Policie vyjádření připravuje.

Událost potvrdil Michael Georgiev, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje s tím, že záchranáři na místo vyjeli za asistence policistů, která je při ohlášení střelby nezbytná: „Poskytovali jsme jednomu muži neodkladnou resuscitaci. Střelná poranění byla závažná, neslučitelná se životem. Muž v jejich důsledků zemřel,“ uvedl Georgiev.

„Bydlím o kus dál, byl jsem nakupovat v Lípě a když jsem přijížděl, tak už to tady bylo vše uzavřené, byly tu sanity a mraky aut,“ řekl Milan Janeček. Auta s majáky tam zůstávala až do nedělních 23 hodin. Nakonec přijel pohřební vůz a lokalita utichla. „Nejhorší jsou zlé sousedské vztahy, co ty chudáci nevinný děti,“ prohlásil. Jeho bratr bydlí vedle rozhádaných sousedů. „Už také dříve volal policajty. Byl tam hluk, ten co střílel furt hrál ruský písničky, také vyvěšoval ruskou vlajku a včera snad něco slavili,“ přiblížil Janeček. Podle něj bylo střelci kolem 45 let a zastřelenému asi 37 let. „Oba mají nové baráky a nějak se furt pošťuchovali, psali na sebe dopisy, oznámení, to je hrozné, co se stalo,“ dodal.

Jeho kolega František Blumtritt si večer, když zahlédl odrazy výstražných majáků, myslel, že se zase někde někdo podnapilý pere. „Ten co střílel snad dělal ve Škodovce, co bylo rozbuškou tragédie, netuším,“ podotkl. Další z místních přidal: „Nevěřil jsem tomu. Říkám, ten kdo má zbraň, tak ji použije, to je špatné,“ mínil vousatý muž. Poměrně nablízku tragické události byl Jan Džudža, který se živí lesními pracemi a také chovem koní. Ty má v sousedství a s výhledem na znesvářené domy. „Dělal jsem zrovna seno a oni už byli podnapilí, slavili, ale byli to takoví rypáci furt a ženská od střelce vzala dalekohled a pistol a už mířila na velkou kočku, co je jejich sousedů a chodí sem na louku. Ještě říkám kamarádovi, co tam byl se mnou, podívej, tady bude zle, oni střílejí po kočce. No a za nějakou dobu, bylo asi osm večer, sousedka křičí, že se tam střílí, tak jsme tam šli a už bylo pozdě, mladý lidi a tak si zničit život, “popsal otřesný zážitek Jan Džudža. Myslí si, že spor podněcovala žena od střelce: „Ona hodně remcala, už jsem s ní měl také neshody,“ dodal farmář.

Starostka obce Marie Bernátová se brzy ráno dozvěděla zprávu o zločinu od redaktora Deníku. Je přesvědčena, že se v její obci dlouhá léta nic podobného nestalo. „Netuším, co bylo konkrétní příčinnou této tragédie, nicméně vím, že problematické vztahy sousedů už opakovaně řešil v přestupkovém řízení úřad v České Lípě, který pro nás tuto agendu vyřizuje,“ sdělila starostka Bernátová. V příštím týdnu, kdy zasedne obecní zastupitelstvo, by chtěla projednat pomoc pro pozůstalou partnerku a děti zastřeleného občana. Podle volfartické starostky je pro ni překvapující, že tak špatné sousedské vztahy jsou u nich mezi mladými lidmi. „Kromě těchto sousedů víme ještě o problémech mezi dalšími sousedy, kteří jsou kupodivu také mladšího věku. Obvykle hašteření,vleklé hádky a nenávist panovaly mezi staršími generacemi,“ poznamenala Bernátová.

Policie zadržela opilého muže

Policie tragickou událost ve Volfarticích označila za vraždu a zadržela opilého 47letého muže, který o deset let mladšího souseda zastřelil legálně drženou zbraní. Policejní mluvčí Ivana Baláková k tomu uvedla, že v neděli 20. září krátce před půl osmou večer policisté přijali na tísňovou linku 158 oznámení o střelbě na 37letého muže v obci Volfartice na Českolipsku. Na místo okamžitě vyslali hlídky, které zjistily, že na něj jeho 47letý soused ze své legálně držené pistole opakovaně vystřelil a opakovaně ho zasáhl. Přivolaný lékař zdravotnické záchranné služby ho pak po marných oživovacích pokusech na místě prohlásil za mrtvého.

„Střelce, který se v době našeho příjezdu zdržoval na místě činu ve svém bydlišti, jsme zadrželi s využitím donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní, odpor přitom nekladl. Případ si do vyšetřování převzala služba kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Libereckého kraje a kvalifikovala ho jako zločin vraždy,“ uvedla Baláková. Podle ní, zadržený agresor strávil noc v policejní cele a vzhledem k jeho nedělní opilosti s ním policisté zahájí procesní úkony teprve dnes.

"Z dosavadních informací vyplynulo, že si před tragickou událostí přišel 37letý muž na pozemek svého o deset let staršího souseda stěžovat na to, že ho ruší hluk z jejich domu. Následovala hádka, kterou ukončil opilý 47letý muž střelbou na souseda," popsala Ivana Baláková.

I podle policistů mezi oběma rodinami měly dlouhodobě panovat napjaté vztahy. Policisté v Žandově přijali ale v této souvislosti jen dvě oznámení, která spočívala v tom, že se jejich členové navzájem podezřívali z pomluv a schválností. „Tato oznámení jsme postoupili do správního řízení příslušnému městskému úřadu. Žádný násilný konflikt mezi těmito rodinami jsme nikdy neřešili,“ konstatovala policejní mluvčí.

Zadržený 47letý muž měl v legálním držení celkem čtyři střelné zbraně, a to tři samonabíjecí pistole a jednu samonabíjecí malorážku. Zbrojní průkaz má od roku 1997. Jedná se o muže s čistým trestním rejstříkem.

Vyšetřování případu dozoruje krajské státní zastupitelství.