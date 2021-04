Před týdnem začalo na základních školách testování žáků prvních stupňů na covid. Přestože z jeho průběhu panovaly obavy, nakonec se ukázalo, že děti vše zvládají téměř samy. Rodičů, kteří by své ratolesti odmítli kvůli testům poslat do školy, je jen minimum.

Testování ve školách. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Do Základní školy Protivín přišlo v pondělí ráno kolem stovky žáků. "Chybí maximálně do pěti dětí. Není to ale kvůli tomu, že by jejich rodiče odmítali testování, ale spíše kvůli nemoci, karanténě a podobně," vysvětlila Zuzana Křišťálová, zástupkyně ředitelky školy. Škola rodičům nabídla, že si děti mohou otestovat sami, ale nikdo toho nevyužil.