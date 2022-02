To ale vyšlo najevo až později. S nikým se nebavili, na chodbě stáli opodál. Do jednací síně se nakonec kvůli velkému zájmu veřejnosti, především médií, všichni ani nedostali. Na opakovaný dotaz Deníku nakonec potvrdili svou policejní identitu.

Že jde o kriminalisty zřejmě netušil ani předseda senátu. Před vyhlášením rozsudku přítomné požádal, aby se zdrželi jakýchkoliv projevů. Ochránce zákona možná považoval za polské příznivce obžalovaných. Ti se totiž zúčastnili zahájení procesu a hlasitě dávali najevo svůj nesouhlas.

Sledovaná kauza rituálních seancí: Polské šamany čeká vězení a vyhoštění

„Chtěli jsme prostě být u toho. Zajímá nás, jak to dopadlo a chtěli jsme si to osobně vyslechnout,“ uvedl po opuštění soudní síně jeden z policistů. Samotný verdikt hodnotit nechtěli. Na otázku, zda jsou s tresty spokojeni, jen pokrčili rameny. „Nebudeme to komentovat. Respektujeme rozhodnutí soudu,“ uvedl jeden z nich.

Obžalovanými byli manželé Jaroslaw a Karolina K. z Polska. Žijí na Novojičínsku, kde pořádali některé ze svých šamanských rituálů. On vystupoval jako šaman, ona jako jeho pomocnice. Součástí seancí měla být konzumace rituálního nápoje ayahuasca.

Ten je používán jihoamerickými šamany k obřadním účelům. Obsahuje u nás zakázanou psychotropní látku DMT. Cizinci si pořádáním rituálů, kterých se během pěti let zúčastnilo na 1500 lidí, měli vydělat přes pět milionů korun. Jaroslaw K. byl odsouzen k osmi a půl roku vězení, jeho žena dostala o tři roky méně. Oběma hrozilo osm až dvanáct let vězení.

Diskuze na sociálních sítích

O rozsudku se hojně diskutuje i na sociálních sítích, vyjadřují se také politici, například zastupitelka Karviné a Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová (Piráti).

„Za rituály s ayahuascou 5,5 a 8,5 roku natvrdo v zemi, kde mají miliony lidí problém s alkoholem? Šílené! Lidé tam jezdili a platili dobrovolně, společenská nebezpečnost ayahuascy je prakticky nulová, nezpůsobuje závislost. Naše drogová politika nedává smysl,“ napsala politička na svém twitterovém účtu.

Mršiny a zanedbaná zvířata. Výsledky kontroly u Zámrsku sousedy nepřekvapily

Ne všichni s ní ale souhlasili. „To není tak docela pravda, že není nebezpečná,“ uvedl jeden z diskutujících. „Je ale otázka, kolik toho dovezli a kde to všude prodávali. To asi nezjistíme. Každopádně určitě věděli, co jim hrozí a dělali to dobrovolně s tím rizikem… a pak to prasklo,“ dodal další.