Plošné testování na covid? Nyní nereálné, vzkazují praktici z Olomoucka

Praktičtí lékaři by měli otestovat na přítomnost nového koronaviru všechny své registrované pacienty. Měly by jim na to stačit dva týdny. Takové jsou představy ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který chce zajistit testovací sady pro 10 milionů lidí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Podle praktiků z Olomoucka, které Deník oslovil, je to nereálné. Dva týdny by nedělali nic jiného a už nyní jsou přetíženi. „Denně otestovat 100 lidí? Za dvě hodiny? Kdybychom každého člověka testovali pět minut, tedy krát 100? Celý den bychom nedělali nic jiného,“ reagovala Věra Katzerová, která je okresní předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro dospělé. „V čekárně se budou mísit bezpříznakoví pozitivní a negativní?“ zamýšlela se. Horečka a ztráta čichu. V kraji rekordní nárůst, na testy jsou dlouhé fronty Přečíst článek › Hradila by pojišťovna Pochybnosti neskrývala ani Jarmila Ševčíková, která je krajskou předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro dospělé. „V běžném provozu, při aktuální zátěži praktických lékařů, není zvládnutelné otestovat sto lidí denně. Od rána do večera nám drnčí telefony, řešíme karantény, vystavujeme žádanky na PCR testy, tedy momentálně systém kolabuje, takže si to píšeme jen na papír,“ popisovala v pondělí v 10 hodin. Denně pošle na PCR test šest až osm lidí. Ordinace praktických lékařů mají běžně v kartotéce 1500 až 2000 pacientů. Ti by měli projít vyšetřením pomocí takzvaných antigenních testů, které dokáží odhalit části koronaviru na sliznicích. Výsledek je už za 15 minut. Testování by mělo být dobrovolné a bezplatné – hradila by zdravotní pojišťovna. „Jaká je výtěžnost testu? Pokud vím, mají testy stát přes tři miliardy,“ poukázala Věra Katzerová. Zavíračka v osm? V Olomouci někde už odpoledne Přečíst článek › Nesmysl. Snad se vše vyjasní O podrobnostech by měli jednat praktici s vedením resortu zdravotnictví v pondělí večer. „Snad se vše vyjasní. Tak, jak to bylo zveřejněno, je to nesmysl,“ dodala. Praktici zdůrazňují, že není pouze Covid-19, ale i jiné nemoci. „Řešíme akutní i chronické pacienty. Kvůli situaci na jaře se nahromadila předoperační vyšetření, musíme stihnout i závodní prohlídky,“ poukázaly lékařky, které v posledních dnech končí s prací i pozdě večer. Plošným protestováním všech obyvatel Česka chce ministr Prymula odhalit až 90 procent všech pozitivních. ON-LINE: Počet úmrtí s covidem překročil tisíc. Vláda schválí další opatření Přečíst článek ›

