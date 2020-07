Málem však nedopatřením slavnostně otevřel nedokončené zemědělské muzeum. Seběhlo se to nějak takto. Vedení krajského úřadu ve svém kalendáriu avizovalo ministrovu páteční návštěvu, při níž jednal s čelními představiteli kraje o zdejších zásadních kulturních investicích. Následovala „tiskovka“.

S týdenním předstihem se však na ostravském magistrátu objevil šotek. Magistrátní kalendárium totiž na pátek 17. července hlásalo: „10.00 hodin, Dolní oblast Vítkovice. Slavnostní otevření Národního zemědělského muzea Muzea potravin a zemědělských strojů, následuje tisková konference,“ stálo v pozvánce na akci, které se měl účastnit mimo jiné i ostravský primátor Tomáš Macura a ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Páteční tisková konference:

Informaci na pravou míru uvedl až ředitel dotyčného muzea Ivan Berger.

„Někdo si to spletl s návštěvou pana Zaorálka kvůli Museu+, což jsou dvě zcela odlišné věci. Také už jsem to zaslechl, ale hned na začátku týdne jsem tuto informaci dementoval. Evidentně se to nedostalo všude,“ utrousil ředitel ostravské pobočky Národního zemědělského muzea.

Mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská následně potvrdila, že platí informace avizovaná krajským úřadem. „Má to alespoň jedno pozitivum, a to, že novináři čtou naše kalendária,“ vzala situaci s nadhledem mluvčí Vojkovská.

Ministr kultury Zaorálek se tak nakonec nemusel půlit či čtvrtit a v klidu mohl projednávat zásadní kulturní investice.

MUZEUM AŽ POZDĚJI

Ke slavnostnímu otevření zemědělského muzea ostatně bude mít ještě dost času. „V Národním zemědělském muzeu došlo ke změně centrálního vedení, a to nové usoudilo, že přece nebudeme otevírat pobočku pro veřejnost dřív než bude otevřena slavnostně, což je logické,“ řekl Deníku Ivan Berger.

Dodal, že ke skutečnému otevření muzea dojde nejspíše ve druhé polovině srpna, ale možná také až v září, podle toho, jak se podaří doladit termín s ministrem. „Nám to však takto vyhovuje, alespoň máme větší klid na dodělání posledních prací a příprav před otevřením. Muzeum ještě není zcela připraveno,“ referoval Berger. Původní „pracovní“ termín otevření muzea 20. července se tak výrazně posune.

O kterých kulturních investicích se skutečně jednalo?

Hlavním bodem jednání ministra s hejtmanem a primátorem bylo připravované Museum+ v Dolních Vítkovicích. „Nepůjde o klasické muzeum, ale instituci s přidanou hodnotou, vzdělávací funkcí a jakousi smart podobou muzea,“ připomněl projekt hejtman Ivo Vondrák. Druhá část jednání se věnovala problematice memoranda, které město a kraj uzavřely s vládou a které se týká tří masivních investic v našem kraji vědecké knihovny (tzv. Černé kostky), koncertní haly amerického architekta Stevena Holla a přístavby Domu umění (tzv. Bílého stínu). „Vybrané projekty jsou naprosto klíčové, a to i z toho pohledu, že v Ostravě není dosud žádná státní kulturní instituce, takže zde stát neinvestuje a nic neudržuje. Co si kraj s městem nezaplatí, to nemají. Jsou to pro mě klíčová jednání a jelikož jsem Ostravák, můžete mi věřit, že pro to udělám maximum,“ zmínil Lubomír Zaorálek v souvislosti s obavami, zda stát v této nelehké době najde dostatek financí na projekty, které jsou s dodatkem „strategické“ uvedeny v národním investičním plánu.

Připravované projekty v Ostravě: