Akce, kterou děvčata zorganizovala, probíhala v uvolněném duchu. Návštěvníci, kteří si dopředu zakoupili vstupenku, dostali po příchodu drink na uvítanou a poznávat se s ostatními mohli u stolních her, u baru nebo třeba při tanci. Nechyběl ani takzvaný speed dating, kdy u stolu na jedné straně seděly ženy, naproti nim muži a během dvaceti minut tak měli možnost popovídat si s deseti lidmi. A když přeskočila jiskra, otevřená terasa nabízela romantický pohled na večerní Brno. „K prvotnímu proboření ledů pomáhaly osobní medailonky. To byl jediný povinný prvek programu. Museli o sobě ostatním účastníkům sdělit tři informace, jméno a věk. Díky tomu na první pohled poznáte, jestli si s daným člověkem budete mít, co říct, nebo ne," komentuje průběh večera Kristýna.

Několik spřízněných duší se na místě zjevně skutečně setkalo, organizátorkám už teď chodí e-maily o plánovaných schůzkách, někteří rovnou z akce pokračovali do barů a k vidění byl dokonce i polibek. „Nejvíce mě potěšil jeden pán, který nám na odchodu řekl, že to pro dnešek už balí. Tak jsem mu popřála pěkný večer a omluvila se mu, že jsme nenaplnily jeho očekávání. Načež mi odpověděl, že tak to vůbec není. Oslovil hned první ženu, padli si do oka, hned na neděli mají naplánované první rande," vzpomíná spokojeně Soňa Alexová.

Propadl sledování porna: Nejdřív zábava, pak už jen zvyk, popisuje muž z Brna

Podle organizátorky Kristýny je největší rozdíl v seznámení se na ulici nebo třeba v klubu a toho na setkání pro nezadané v tom, že jsou všichni zúčastnění na stejné vlně. „Jedete v šalině a o druhém člověku, který sedí naproti vám, nevíte vůbec nic, jestli je zadaný, nezadaný, jestli někoho hledá nebo v jaké životní fázi se nachází. Nikdy jsem nezažila, že by mě někdo oslovil třeba v knihovně nebo ve fitku. Každý si žije svůj život a cizího člověka není snadné oslovit," doplňuje ji Alexová. Obě ženy vyzdvihují setkání také nad online seznamky, kdy člověk nikdy neví, kdo doopravdy sedí na druhé straně.

Přestože inspirací k prvotní myšlence o založení podobné události byl rozchod Kristýny, sama na události svůj protějšek nenašla. „I když jsem původně měla v plánu se alespoň na chvíli zastavit a také se rozhlédnout po okolí, během večera jsem k tomu neměla moc příležitostí. Myslela jsem hlavně na organizaci," popisuje. Účelem akce ale údajně nebylo jen romantické seznámení, několik lidí si na setkání nezadaných našlo nové přátelé nebo partu na pořádání výletů.

Letošní Ve správný čas na správném místě, jak ženy událost pojmenovaly, pro ně nicméně nebyla premiérová. Podobný nápad měly už před třemi lety, kdy se jim povedlo na jednom místě propojit asi stovku návštěvníků. Tento rok objem akce ztrojnásobily a na Tržnici přišlo 143 mužů a 152 žen ve věku od jednadvaceti do sedmdesáti let. Jestli ale bude i nějaké příště, zatím prozradit nechtějí. Co by ale do budoucna nezadaným poradily, je nebát se. „Určitě není ideální zdržovat se celý večer ve dvojicích. Přece jenom na akci nepřicházíte, abyste se bavila s kamarádkou, ale abyste potkala nové muže. A většina z nich si troufne oslovit spíše na osamělou ženu než dámský sněm," nabádá Alexová.

Setkání zorganizovaly Kristýna se Soňou ve svém volném čase, podle jejich slov už jen pro to, že by tím mohly byť dvěma lidem změnit život. O tom, že by si z toho udělaly podnikání, zatím nepřemýšlejí. „Pokud bychom se do toho chtěly pustit a udělat ze sebe podnikatelky v seznamování lidí, musela by cena vstupenky docela výrazně stoupnout. V této chvíli ještě nemáme zaplacené všechny závazky, takže nevíme, jestli budeme na nule nebo na tom něco málo vyděláme. Jasné ale je, že na tom určitě nezbohatneme," směje se Kristýna.

VIDEO: „Vypadám jako Iráčan, zavřete mě!“ Kontroly hranic odstartovaly

Cena vstupenky přesahovala částku čtyři sta korun. Děvčata popsala, že do rozpočtu zasáhly mimo jiné stále stoupající ceny a také náklady na propagaci. „Při organizaci se na sebe věci nabalují jako sněhová koule a nemůžete si dopřát všechno, co byste chtěli. I my máme spoustu plánů, které bychom rády realizovaly, ale do mínusu jsme se prostě dostat nechtěly," nastiňuje náročnou přípravu Kristýna.

O tom, jak moc doopravdy byla děvčata s dohazováním správných protějšku úspěšná, se dozví asi za dva týdny. Plánují totiž rozeslat účastníkům dotazníky, ve kterých zhodnotí, zda jim akce pomohla.