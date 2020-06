Netradiční nové sídlo vinařství u Znojma: betonová vlna přitahuje pozornost

/VIDEO/ Sto dvacet milionů korun za nové sídlo, sto dvacet zaměstnanců v celé skupině Lahofer, čtyři sta třicet hektarů vlastních vinic, osm set tisíc prodaných lahví ročně a obrat v roce 2019 asi devadesát milionů korun. To jsou strohá čísla vinařství Lahofer. To, co člověk rozhodně nepřehlédne, je nové sídlo vinařství ve vinici U Hájku mezi Dobšicemi a Suchohrdly. Pro veřejnost vinařství objekt otevřelo prvního červnového dne.

Otevření nového sídla Vinařství Lahofer ve vinici U Hájku mezi Dobšicemi a Suchohrdly. | Video: DENÍK/Dalibor Krutiš