„Jsou naštvanější, unavenější a podrážděnější. Někdy si to vybíjejí i na nás. Slušně pozdravím a nabídnu jim Nový prostor. Někdo mě pošle do prd…, jiní mi nadávají, tykají mi, říkají, že nemám žebrat a podobně. Je to hodně nepříjemné,“ řekl pan Zdeněk.

Na dotaz, jak jde Nový prostor na odbyt, jen smutně pokrčil rameny. „Je to horší než vloni. A to už vůbec nesrovnávám s obdobím před covidem. Kdysi jsem za den prodal i šedesát a více výtisků. S prodejem jsem začínal v šest hodin ráno, když lidé z kanceláří z centra Ostravy chodili do práce. Vyplatilo se mi to. Měl jsem i svou klientelu. Někdy jsme jen tak prohodili pár slov. Bylo to fajn. Teď se dělá z domu, hodně firem a institucí se z centra vystěhovalo. Je to špatné,“ dodal pan Zdeněk, který je nyní rád, když za celý den prodá dvacet výtisků.

Zrušení vánočních trhů

Aktuálně ho nejvíce štve zrušení vánočních trhů. „Před Vánocemi bývalo v centru Ostravy plno. Lidé se stavili na svařák nebo něco dobrého k jídlu a koupili si i Nový prostor. A teď? Je tu smutno. Myslím si, že Vánoční trhy, které se konají venku, měly zůstat. A plná obchodní centra nevadí?“ podivoval se pan Zdeněk.

Co se týká covidu, ten se mu zatím naštěstí vyhnul. Jeho přítelkyně však měla vloni těžší průběh a skončila v nemocnici. „Oba jsme očkovaní, máme dvě dávky, teď půjdeme na posilující dávku. Hlavně ať to všechno co nejdříve skončí a můžeme zase normálně žít,“ uzavřel pan Zdeněk.