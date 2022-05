Krtička, pocházející ze Slovenska, podle obžaloby v lednu 2018 zbil v Plzni na Doubravce taxikáře, který ho vezl z večírku domů. Důvody potyčky nejsou známy, zřejmě šlo o peníze. Obžalovaný Krtička u Krajského soudu v Plzni trval na tom, že si kvůli opilosti nic nepamatuje, ale na místě podle senátu nemohl být v tu dobu nikdo jiný. Taxikáře udeřil pěstí do obličeje, čímž mu zlomil nos, a zasadil mu tvrdou ránu do břicha, kde jsou životně důležité orgány. Petr J. následně podlehl vnitřním zraněním.

Krtička dostal za zabití z nedbalosti 10 let vězení a soud mu nařídil zaplatit přes dva a čtvrt milionu korun jako nemajetkovou újmu pozůstalým. „Obžalovaný odešel po potyčce do bytu a absolutně ho nezajímal stav zbitého muže, který ležel na chodbě. I po jeho smrti byl lhostejný,“ uvedl předseda senátu Jan Špeta.

„Ještě před nástupem trestu však byl tehdy pětatřicetiletý odsouzený propuštěn z vazby na svobodu za nemalou kauci a následně zmizel. Plzeňští policisté tak celý případ předali dle místa trvalého bydliště hledaného pražským kriminalistům. Ti v rámci pátrání zjistili, že muž opustil Českou republiku, a pohybuje se mezi územím Německa a Rakouska. K oklamání tamních úřadů využívá falešných dokladů totožnosti, o čemž zahraniční kolegy informovali. Za tímto účelem byl v červenci 2019 vydán i mezinárodní zatykač,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Doplnil, že několik let se hledaný úspěšně ukrýval, a to až do února 2022, kdy se jeho osud naplnil.

Pomohla náhoda

K jeho zadržení dopomohla náhoda. V Innsbrucku mu ujel vlak a při čekání na další neměl v prostorách nádraží nasazený respirátor, čehož si všimli rakouští policisté. I přes falešné doklady pak odhalili Krtičkovu identitu a zjistili, že je na něj mezinárodní zatykač.

„Jeho předání do České republiky pak bylo otázkou několika dní, a to díky perfektní mezinárodní spolupráce styčného důstojníka v Rakousku, pátrači a kriminalisté devátého oddělení třetího pražského obvodu, kteří měli případ na starosti. Ti také hledaného převezli z hraničním přechodu Mikulov – Drasenhofen následně dodán do výkonu trestu odnětí svobody ve vazební věznici v Brně,“ uzavřel Rybanský.