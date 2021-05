Pavilon pak bude otevřen pro veřejnost, aby si lidé mohli minerální Prusíkův pramen načerpat.

Kromě pavilonu v centru lázeňského parku poteče pramen také z kohoutku ve starším altánu u lázeňského domu Prusík. „Vzhledem k současné situaci budou muset lidé při čerpání pramene dodržovat daná pravidla, tedy mít nasazený respirátor, dodržovat rozestupy a minerální vodu čerpat do svých nádob,“ doplnila Jurásková.

Tradiční oficiální zahájení lázeňské sezony v plánu není, lázně jsou stále ještě uzavřeny. Plánuje se ale žehnání pramenů otcem biskupem Tomášem Holubem, akce ovšem nebude určena vzhledem k vládním opatřením pro veřejnost.

Připraven na sezonu už je také minerální pramen v Tachově.

Jak Deníku sdělila Kristina Polónyiová z Majetkoprávního odboru Městského úřadu Tachov, technicky je minerální pramen připraven od minulého týdne. „Veřejnost by z něj vodu ještě nabírat neměla, upozorňuje na to cedule umístěná u pramene. Ve středu se totiž budou odebírat vzorky a voda bude podrobena laboratorním testům. Je to každoroční praxe, výsledky bývají do dvou týdnů,“ sdělila Deníku Polónyiová.

Významných pramenů je více

K dalším významným minerálním pramenům na Tachovsku patří Il Sano, prameniště u Dolního Kramolína ovšem není veřejnosti přístupné. Zmíněná minerální voda dala jméno kolekci nealkoholických nápojů, kterou produkuje chodovoplánský pivovar.

Nabrat vodu si ovšem veřejnost může například také z Mlýnské studánky pod Pístovem, známý je také nedaleký pramen Čiperka u Michalových Hor.

Na Konstantinolázeňsku vyvěrá kromě Prusíkova pramene například Pramen lásky (nedaleko železniční stanice Kokašice), oblíbená je Studánka lásky, k níž vede naučná stezka.

Pramenů a studánek s pitnou vodou lze v okrese najít ještě celou řadu, několik je jich například podél toku Mže mezi soutokem s Hamerským potokem a Stříbrem.

Kvalitní a oblíbený minerální pramen je také u Teplé. Jmenuje se Oriona a je u silnice, jen několik kilometrů za hranicemi okresu.