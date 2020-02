Podzemní dráha má přitom spojit na jih Brna odsunuté vlakové nádraží se severní částí města v oblasti Řečkovic.

Nyní se zdá, že se projekt přece jen pohne. Kancelář městského architekta totiž nyní dokončuje zadání studie severojižního kolejového diametru. „Na přípravě spolupracujeme s ministerstvem dopravy, Správou železnic, Jihomoravským krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury,“ uvedla Jana Běhalová z Kanceláře architekta města Brna.

Na jaře se podle ní sejde řídící výbor, aby zadání schválil. „Poté se vypíše výběrové řízení na zhotovitele. Očekáváme, že zpracování a schválení studie zabere zhruba rok a půl až dva roky,“ odhadla.

Někteří Brňané jsou však k budování podzemní dráhy skeptičtí. „Než bude hotová studie proveditelnosti, už to zase bude neproveditelné,“ komentoval Radek Vičar. Jiní se naopak nemůžou vlaků pod zemí dočkat. „Bez severojižního kolejového diametru městská doprava v Brně do deseti let zkolabuje,“ předpověděl Jan Nečas.

Intervaly mezi vlaky

Studie má podle Běhalové určit, jestli půjde o železnici, tramvaj nebo jiný dopravní systém. „Dále má vytyčit trasu, včetně zastávek, provozní záležitosti jako například jízdní řády nebo intervaly mezi vlaky, investiční a provozní náklady nebo návaznost na další povrchovou dopravu,“ doplnila.

Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek upřesnil, že na vypracování studie přislíbil Státní fond dopravní infrastruktury dotaci šestnáct a půl milionu korun.

Projekt za 70 miliard

Národní investiční plán počítá u brněnského metra s investicí sedmdesát miliard korun. „Je to velmi nákladný projekt. Prodraží ho už jen to, že budování vstupů do podzemních tunelů nebude možné z povrchu. Kilometr dvoukolejného tunelu přijde podle mého odhadu na jednu miliardu korun,“ uvedl Otto Plášek z Vysokého učení technického v Brně.

Za velmi nákladný záměr označil podzemní dráhu také ekonom Petr Pelc ze společnosti Cyrrus. „Při plánování diametru se většinou narazilo na to, že podloží je v Brně měkké a prokopání tunelů bude velmi obtížné,“ řekl.

Brněnské metro však podle něj pomůže řešit hromadnou dopravu ve městě. „Určitě jí ulehčí, bude to velký posun. Jsem však skeptický v tom, že financování může shořet právě na problémech s výstavbou,“ dodal Pelc.