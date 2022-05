Dcera si zvolila druhou variantu. Společně s další ženou, časem i samostatně, měla matka zrealizovat na internetu nabídku sexuálních služeb a po dobu zhruba dvou let jim dívka měla odvádět téměř veškerý zisk od klientů, které jí ženy do předem vytipovaných českotěšínských bytů domlouvaly.

„Mohlo se jednat o sto i více klientů měsíčně a tedy poměrně slušný zisk. Matka měla peníze používat pro svou potřebu, například na konání různých večírků nebo nákup alkoholu či drog. Dcera obdržela jen zlomek výdělku, ze kterého však měla údajně pořizovat potřebné věci pro sourozence. Matka měla navíc podávat dceři alkohol a drogy,“ informovala Soňa Štětínská z Policie ČR.

Co se týká druhé ženy, ta měla dále nejméně od roku 2005 po dobu zhruba šesti let inzerovat nabídku sexuálních služeb za úplatu také několika dalších (dospělých) žen. Rovněž jejich klienti navštěvovali českotěšínský byt a žena tak měla mít zajištěn pravidelný příjem peněz. Celková finanční částka není dosud upřesněna, mohlo se jednat o více než milion korun. Každopádně dle zjištěných skutečností si měla „nezaměstnaná“ žena žít na vysoké úrovni, včetně opakovaných pobytů v zahraničí.

Snadný výdělek

Matka (středního věku) dívky a žena (přes 60 let) se měly tedy společně dopustit ziskuchtivého jednání s motivací bezpracného získání prostředků pro sebe na úkor osoby mladší 18 let. Hrozí tak nebezpečí negativního vlivu jejich chování na další vývoj dívky, zejména možného dalšího promiskuitního chování. Matka měla navíc opakovaně podat dítěti alkohol a opatřit psychotropní látku. Starší z žen pak měla jiného zjednat k provozování prostituce a kořistit z uvedeného.

„Kriminalisté postupně kompletovali související zjištěné a získané informace a skutečnosti. S ohledem na charakter věci „přišla na řadu“ také speciální výslechová místnost a samozřejmostí byla spolupráce s různými odborníky a příslušnými institucemi, například orgánem sociálně právní ochrany dětí. Případu se věnovali kriminalisté, respektive kriminalistky znalé problematiky dětských obětí, tedy zvlášť zranitelných obětí,“ upřesnila Soňa Štětínská.

Krajští kriminalisté obvinili na základě zadokumentovaných skutečností obě ženy ze zvlášť závažného zločinu obchodování s lidmi a přečinu ohrožování výchovy dítěte. Matku dále z přečinů podávání alkoholu dítěti a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Starší žena je trestně stíhána pro přečin kuplířství.

Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do dvanácti let. Soud rozhodl o vzetí obou obviněných žen do vazby. Byla provedena také domovní prohlídka, při které kriminalisté u starší ženy zajistili kromě jiného (v přepočtu) několik desítek tisíc korun. Krajští kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.