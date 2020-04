Brňanka Lucie Fojtů se pustila do šití roušek. Její práci i plány ale narušil zloděj, který vykradl její salon i s šicími stroji.

Majitelka vlastní značky Glorious Threads Lucie Fojtů, které neznámý zloděj vykradl ateliér i s šicími stroji. | Foto: archiv Lucie Fojtů

Nedávno se konečně rozhodla pořídit si vlastní ateliér, ve kterém bude tvořit dámské šaty. Do toho ji zasáhla koronavirová krize. Začala proto šít stovky roušek. Poté, co poptávka po nich poklesla, pustila se do dovybavování ateliéru, aby ho mohla ještě tento měsíc otevřít. V pondělí okolo poledne ji ale neznámý zloděj nově zařizované prostory vykradl. Majitelka značky Glorious Threads Lucie Fojtů z Brna se tak musí vyrovnávat s další těžkostí.