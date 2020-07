Správa Národního parku Šumava pro letošní sezónu zásadně posílila dohled strážní služby na Černém a Čertovu jezeru a v jejich okolí. Vedla ji k tomu situace z loňska, kdy neukáznění návštěvníci vstupovali do oblasti národní přírodní rezervace na Jezerní horu, koupali se v jezerech a podobně. I letos už se podařilo dopadnout poměrně velké množství hříšníků.

„Letos jsme na částečný úvazek zaměstnali strážce, jehož správní obvod je pouze oblast Královského hvozdu. Posiluje tak naše kmenové strážce, a díky tomu je prakticky od května každodenní dohled strážní služby v této lokalitě,“ informoval mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák a dodal, že bohužel strážci v této lokalitě mají hodně práce. Nejčastějším přestupkem je jednoznačně vstup do přírodní památky či do národní přírodní rezervace mimo značené cesty. Výjimečně je to táboření, nepovolené vjezdy motorových vozidel a dle počasí je to také koupání v jezerech. To je zakázáno, neboť lidé při něm vážně poškozují velmi citlivé vodní ekosystémy jezer.

Zdroj: Foto: Štěpán Rosenkranz

Jen za květen a červen jde o stovky přestupků. „Většinu jsme řešili domluvou, ale v desítkách případů jsme byli nuceni dát blokovou pokutu nebo předat přestupek do správního řízení. Aktuálně, v neděli, strážci narazili na návštěvníka, který plaval v Černém jezeře, nutno dodat, že dost daleko od břehu. Řešilo se to uložením pokuty 1000 Kč na místě. Tedy drahé koupání,“ konstatoval Dvořák. Připomněl, že zaměstnanci parku se v lokalitě náhodně objevují i v pozdějších večerních hodinách, či naopak brzy ráno.

„Nutno ale dodat, že naši strážci zde působí nejen represivně. Dokáží návštěvníkům pomoci, včetně první zdravotnické pomoci, a především poradit. Mnozí turisté totiž na Železnorudsku znají jen jezera, vodopád, vrchol Ostrého, Pancíř nebo špičáckou rozhlednu. Naši strážci jim tak v terénu dokážou dát tipy i na výlety do méně známých míst v okolí,“ upozornil Jan Chudý, vedoucí strážního obvodu Prášily, jehož lidé na jezera dojíždějí.