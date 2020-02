Otřesný případ napadení sekáčkem na maso otřásl v sobotu Bedihoštěm. V malé vesničce nedaleko Prostějova došlo k útoku nájemníka na majitele domu. Napadený majitel utrpěl těžká poranění hlavy a podle dobře informovaných zdrojů přišel o jednu horní končetinu.

Vše událo v poklidné nenápadné uličce Ludvíka Svobody ve žlutém domku číslo popisné 170.

"V časných ranních hodinách v sobotu 1. února napadl devětašedesátiletého majitele domu v Bedihošti jeho nájemník. Pachatel při útoku použil sekáček na maso, kterým poškozenému způsobil mnohačetná zranění hlavy a horních končetin bezprostředně ohrožující jeho život," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman a dodal: "Agresor po útoku z domu utekl, byl však policisty v krátké době vypátrán a zadržen."

Hádky a řev na denním pořádku

Důvodem napadení mělo být neplacení nájmu a nucené vystěhování.

"Co vím, tak se měli nájemníci v sobotu vystěhovat. Pravděpodobně nechtěli, tak se pohádali a takhle to dopadlo," sdělila Deníku žena středního věku bydlící ve stejné ulici a doplnila: "Tam se ale pořád něco dělo, hádky a řev byly na denním pořádku."

V domě bývalo opravdu rušno, říká starosta

Z události není pochopitelně nadšený ani starosta Bedihoště Jiří Zips.

"Vím o tom prakticky hned po tom co se to stalo. Napadený má těžce poraněnou hlavu a prakticky amputovanou končetinu. Je v umělém spánku v olomoucké nemocnici a těžko říct jestli vůbec přežije," informoval Deník starosta Zips, jenž také potvrdil, že bylo v domě hodně rušno.

"Pán pronajímal dům pokaždé někomu jinému. Vím, že jsem měl na obci několik stížností z různých stran. Byl to ale jeho soukromý majetek a do toho já jako starosta nebo obec nemůžeme zasahovat."

Stav napadeného je velmi vážný, zní z nemocnice

O tom, že je zdravotní stav napadeného vážný svědčí i informace z olomoucké Fakultní nemocnice. "Napadený muž z Bedihoště je hospitalizován na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Udržován je v umělém spánku a jeho stav je velmi vážný," poskytl Deníku aktuální info Adam Fritscher, mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc.

Policisty záhy dopadený agresor už dlí momentálně ve vazbě.

"V pondělí 3. února Okresní soud v Prostějově rozhodl o vzetí obviněného do vazby. Muž byl v minulosti několikrát odsouzen, nikoliv však za trestnou činnost násilného charakteru," potvrzuje policejní mluvčí Libor Hejtman.

Obviněnému muži hrozí za trestný čin vraždy ve stadiu pokusu trest odnětí svobody v trvání od dvanácti do dvaceti let.

Případ z roku 2016: muž střelil tchána do hlavy

Bedihošť se tak stává prvním místem v kraji, kde se letos někdo pokusil zavraždit jiného člověka. Malá ves na Prostějovsku má však bohužel s těmito události zkušenosti. V březnu 2016 tam zastřelil dvěma ranami šestašedesátiletý muž svého pětaosmdesátiletého tchána.

"Bohužel se Bedihošť stává slavný kvůli takovým událostem. Tehdy muž popravil svého tchána dvěma ranami do spánku. Za éry mého starostování se staly oba takové případy. Předtím tu snad padesát let nic podobného nebylo. Tenkrát, to jsem byl ještě malý kluk, přišel žárlivý manžel domů, zabil část rodiny a oběsil se na schodech. Od té doby tu byl celkem klid, až tedy na těch posledních pár let," krčí rameny bedihošťský starosta Jiří Zips.