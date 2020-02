V narychlo vybavené a zpřístupněné nevyužité budově Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se od pátku zabydlují první studenti.

Univerzita asi čtyřiceti studentům čínské národnosti, kteří v mezidobí pobývali doma (nikdo však v okolí virem sužovaném Wu-chanu), rozeslala zprávu, že jim přerušuje do 30. června studium. Připravila se však i na ty, kteří by se vrátili. Takoví jsou od pátku prozatím čtyři.

Hlídá je ochranka

Studenti podle univerzity obdrželi od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (KHS MSK) jasné pokyny, jak se mají chovat.

„Byli informovaní, že nesmí karanténu opustit. Objekt hlídá soukromá bezpečnostní služba a dále členové Strážní služby univerzity. Pokud by se studenti snažili prostor opustit, máme ihned kontaktovat KHS MSK,“ řekla Deníku mluvčí univerzity Petra Halíková.

Do dočasné izolace byli studenti dopraveni s filtrační polomaskou na tváři. „Nevidím důvod, aby je do izolace přepravovala například sanitka. Na letišti podstoupili prohlídku u pražských kolegů a ani jeden ze studentů, kteří tam aktuálně pobývají, neprojevoval žádné příznaky koronaviru,“ uvedla Pavla Svrčinová, ředitelka KHS MSK, která univerzitě pomáhá s izolací studentů.

Omezený pohyb

Ti jsou v ulici Dr. Malého nyní čtyři – jeden dorazil v pátek, dva v sobotu, dosud poslední v neděli. „Rozhodnutím mají uloženo používat filtrační polomasku bez výdechového ventilu při každém opuštění pokoje,“ uvedl tiskový mluvčí KHS MSK Radim Mudra, který včera v karanténě vykonával prohlídku.

Studenti mají omezený styk s dalšími lidmi a mají bedlivě sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se u nich projeví klinické příznaky koronaviru – teplota, kašel, dýchací obtíže, bolesti kloubů – musí okamžitě kontaktovat linku 155 a řídit se pokyny zdravotníků.

Studenti nemohou „koleje“ opouštět, jinak ale nejsou nijak zvlášť omezeni. Prostřednictvím internetu si mohou částečně plnit i studijní povinnosti. Musejí však dodržovat přísná hygienická pravidla: důkladně a často si mýt ruce a dezinfikovat je, používat papírové kapesníky a často větrat v pokojích.

S maskou a v rukavicích

„Denně je tam zajištěn úklid a dezinfekce vnitřního prostředí odborně způsobilou firmou. Strava je zajišťována donáškou na objednávku a předává se na vrátnici zaměstnancem VŠB, který rovněž používá filtrační polomasku a gumové rukavice,“ popsal tamní režim Mudra a mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková dodala, že při předávání potravin ke kontaktu mezi studenty a zaměstnanci univerzity nedochází.

Studentům, kteří na provizorních kolejích už pobývají, skončí karanténa 22. února, případným dalším vždy po čtrnácti inkubačních dnech od příjezdu. „Jestliže studenti přijedou v jeden den a jsou stejného pohlaví, mohou pobývat na pokoji společně. Jestliže dorazí s časovým odstupem, budou bydlet odděleně a neměli by se potkat,“ doplnila Pavla Svrčinová s tím, že KHS MSK od soboty umístila do izolace, avšak domácí, také dva Čechy.

K TÉMATU

Ostravané mají obavy: kdo to dovolil?

Lidé v ulici Dr. Malého exkluzivní informaci Deníku o umístění čínských studentů zaznamenali, přehnané obavy však nemají. „Jsou v izolaci, není se čeho bát, ne?“ ptá se tamní seniorka, paní Věra. „Jen doufám, že je nepotkám v Kauflandu,“ hlásí s trochou nadsázky student nedaleké elektrotechnické střední školy.

Na sociálních sítích ale panují větší obavy. „Ať zůstanou v Číně, je to velká nezodpovědnost,“ píše Lenka Bobková. „Ať zůstanou v Číně, bydlím o kousek dál a vůbec se mi to nelíbí,“ souhlasí Vítek Illek.