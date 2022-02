„Nejvíc mě zaujaly obrázky Salvatora Dalího, prohlížela jsem si je pořád dokola a chtěla jsem podobné věci také vytvářet. Touha malovat pak šla tu ruku v ruce s tím, co jsem kde viděla. Vzpomínám si, že když mi bylo pět a půl roku, zaujala mě televizní reklama na kukuřičné lupínky. Tygra nakresleného na krabici jsem si hned chtěla sama nakreslit a vystřihnout. Už tehdy jsem zažívala vášeň a velkou radost z malování a tvoření,“ vzpomíná s úsměvem olomoucká ilustrátorka Karolína Wellartová.

Příroda, zvířata a rostliny ji uchvátily natolik, že se ve volném čase dodnes nejčastěji a nejraději věnuje přírodovědným a botanickým studiím. Ráda vytváří realistické kresby zvířat, velkou inspirací jsou jí výlety do přírody.

„Potřebuji mít kontakt s přírodou. Ta je pro mě největší inspirací k tomu, abych mohla dělat to, co dělám. Při práci mi pomáhá, když v lese najdu peří nějakého dravce, část kostry nebo třeba zuby či kly divočáka. Někdy mívám tendenci si podobné ´kousky´ sbalit do batůžku a odnést s sebou. Doma je pak využiji jako předlohu pro případ, že dané zvíře zpracovávám v jeho živé podobě nebo kreslím třeba jen jeho kostru,“ vysvětluje olomoucká ilustrátorka.

Fascinace vlkem

Nejoblíbenějším zvířetem za celou dobu její tvorby je vlk, kterému společně s kamarádem Jiřím Benešem věnovala vlčí kroniku nazvanou Přicházejí vlci. Bohatě ilustrovaná publikace se věnuje návratu vlků do naší krajiny po 150 letech.

„Důvodem, proč se vlci v mé tvorbě opakují, je skutečnost, že mě fascinují jak vizuální, tak evoluční stránkou i sociálním chováním ve skupině. Je to pro mě úžasné, magické a fascinující zvíře a zároveň také motiv, který se mi velmi snadno kreslí,“ popisuje Karolína Wellartová.

Spolupracuje s prestižními zahraničními magazíny jako jsou například Spirituality & Health nebo Orion, nejuznávanější americký časopis o životním prostředí. Živí se také ilustrováním historických románů, ale i fantazijních a pohádkových příběhů. Z pohádek zatím měla největší úspěch kniha britské autorky Julie Granthamové. Jedná se o bohatě ilustrovaný příběh o krtkovi, který kupují rodiče a děti po celém světě.

V tuzemsku ilustrovala Karolína Wellartová několik knih pro nakladatelství Albatros, spolupracuje také s olomouckou spisovatelkou Monikou Valentovou.

„Už po škole, ve čtyřiadvaceti letech, jsem věděla, že se chci kresbám věnovat naplno a také se tím chci uživit. Proto jsem tehdy záměrně cílila na zahraniční nakladatelství, magazíny a spisovatele. Až po pár letech jsem pomalu začala navazovat kontakty v tuzemsku. Na veřejnosti nejsem příliš vidět, nerada na sebe poutám pozornost. Raději se soustředím na tvorbu, plánů do budoucna mám spoustu. Je dobré neusnout na vavřínech a neustále na sobě pracovat, protože se to všechno dá lehce zapomenout,“ uzavírá úspěšná ilustrátorka.