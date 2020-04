Rozhodl o tom Plzeňský kraj, který oběma dívkám odpustí i pokutu, která mohla být až do výše 50 tisíc korun. Jde ale o výjimku, studenty hodlá kraj do sociálních zařízení během stavu nouze posílat i nadále.

V DOMOVĚ SE OPĚT OBJEVIL COVID-19

Jak Deník jako první informoval, hejtman povolal pracovním příkazem již tucet studentů. Byla mezi nimi i Michaela Husníková z Domažlic, studentka SOŠ a SOU Horšovský Týn, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Měla nařízeno nastoupit do domažlického domova pro seniory. Čerstvě osmnáctileté dívce se to nelíbilo. Za prvé měla strach, že by se mohla nakazit koronavirem a ohrozit tak svoji vážně nemocnou babičku, za druhé se bála, že péči o staré lidi nezvládne, a za třetí byla přesvědčena, že by taková práce měla být založena na dobrovolnosti, nikoli rozkazu. Na vybranou ale neměla, v pondělí nastoupila.

„Přišlo nás pět a moc nám pomohlo, že s námi byli i rodiče, jinak by se s námi asi moc nebavili. Takhle se dohodlo, že budeme dělat jen to, co budeme ochotní. Takže jsem roznášela jídlo a podobně, nemusela jsem nikoho mýt nebo krmit, když se na to necítím,“ popsala Deníku Husníková. Dodala, že během jejího pobytu byl v domově potvrzen výskyt koronaviru, onemocněla ošetřovatelka. „Ani nevíme, která to byla a zda jsme spolu přišli do styku, takže mám pochopitelně strach,“ uvedla Husníková. V domově byla ale jen do středy, poté jí bylo sděleno, že ona ani její kamarádka již druhý den chodit nemusí. „Studentka dělala v Centru sociálních služeb Domažlice problémy, nebyla ochotna pomáhat a přidělávala práci vedení domova. Vzhledem k nouzovému stavu a situaci v zařízení jsme přistoupili k tomu, že bude lepší, pokud studentka nebude v domově v práci pokračovat,“ řekla Deníku mluvčí Plzeňského kraje Alena Marešová. Postih Husníkové ani její kamarádce nehrozí. Na svém facebooku to slíbil hejtman Bernard. „Studenty, kteří odmítají nastoupit do domovů důchodců, nebudu pokutovat a přesvědčovat, slibuji,“ napsal.

„Moc jsem si oddychla. Bylo to hrozné. Pořádně jsem nespala, brečela jsem,“ přiznala Husníková.

STUDENTY BUDE KRAJ POVOLÁVAT NADÁLE

Odmítání nástupu do domažlického domova pro seniory bylo podle Marešové výjimečné, nikde jinde se s ním nesetkali. „Ostatní studenti jsou bezproblémoví, a ač je to pro ně často práce nová, snaží se pomoci. Některé studentky se rozhodly v pomoci a spolupráci ve službách pokračovat i po ukončení nouzového stavu. Velice děkujeme těm, kteří pochopili, že je třeba pomáhat organizacím, které se starají o klienty závislé na péči jiných lidí,“ uvedla Marešová s tím, že kraj si velmi cení studentů, kteří šli do zařízení sociálních služeb pomáhat sami bez nařízení hejtmana. Nicméně ve vydávání pracovních příkazů pro studenty hodlá hejtman Bernard pokračovat, nařízení vlády stále platí. Kolik studentů povolá, bude záležet na situaci v sociálních službách a žádostech od jednotlivých poskytovatelů.