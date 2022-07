Zachránit dům se rozhodli představitelé kraje. „Dlouhá léta to byla nejen naše, ale i celorepubliková ostuda. Ovšem stále věřím, že dům, který je opravdu v dezolátním stavu, se podaří zachránit. Důležitým krokem byl převod z obce na kraj,“ připomněl osický starosta Stanislav Bydžovský.

Nyní se již skutečně zdá, že se odkaz na spoluautora hymny může těšit na lepší zítřky. První vlaštovkou byly přeložky inženýrských sítí. Hejtmanství má navíc platné stavební povolení. „Odhadujeme, že stavební práce vyjdou na 40 milionů korun. Aktuálně připravujeme otevřenou výzvu na využití objektu,“ řekl Deníku mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann.

Do soutěže se se svými projekty mohou přihlásit obecní samosprávy, místní akční skupiny či neziskové organizace. Výzvu by chtěl kraj vypsat během podzimu. „Poté, co padne rozhodnutí o využití této památky, rozhodne vedení kraje o případné investici,“ dodal Lechmann.

Po rekonstrukci by Osice rády do domu převedly expozici připomínající Škroupa. Ta je nyní umístěna v nevyhovujících prostorech místní fary. „Doufáme, že využití celé budovy dostane do rukou někdo z kulturní sféry. Navíc máme s krajem dohodu, že si můžeme dům pronajmout na taneční zábavy,“ doplnil starosta.

Knihovna i klubovna SSM

Historie památného domu se začala psát v roce 1928, kdy chtěla obec uctít památku svého slavného rodáka pomníkem. Jenže… „S vlídnějším zájmem sledovalo obyvatelstvo závěrečná jednání a starosti o postavení Škroupova pomníku. Došlé sbírky dosáhnuvší nečekané výše 143 tisíc korun změnily původní plány na zřízení pomníku ve prospěšnější stavbu Škroupova domu,“ stojí v kronice Osic.

Základy domu byly položeny v březnu téhož roku a již v srpnu byl společenský dům, který dnes připomíná už jen odlupující se název „Kde domov můj“ nad polorozpadlým podiem, uzavřen veřejnosti. Té budova sloužila až do 50. let minulého století. Pak začal dům chátrat a v jeho útrobách se vystřídala knihovna či klubovna SSM.