„Vláda nás (bleší trhy, pozn. redakce) uzavřela v loňském roce a i na začátku letoška. Teď zatím ne. Nedávno uzavřela 'jen' adventní trhy, ty celoroční se stále konat mohou. Lidé se v tom už ale podle mého názoru nevyznají a neví, které trhy ještě fungují, a které ne. Vliv to má podle mě i na návštěvnost, která je teď nižší než dříve,“ uvedl pořadatel bleších trhů Petr Komorous, který je v Plzni organizuje už 26. rokem.

„Dnes je tu tak 50 nebo 60 prodejců. Bývá jich tu i 100. Schází se tu taková pevná komunita lidí mimo jiné i na popovídání. Sejdou se, dají si buřta a všechno tu proberou. V sobotu ráno přišlo asi 300 návštěvníků, což není standard, většinou jich chodí mnohem víc. Lidé tu prostě chybí v sobotu i v neděli,“ zhodnotil dále Komorous.

Polovinu prodejců tvoří podle Komorouse lidé, kteří jezdí pravidelně. „Z 80 až 90 procent jsou to Češi,“ řekl pořadatel. Prodejci ze zrušených adventních trhů se podle něj ale na plzeňské bleší trhy nepřesunou. „To určitě ne. Sem chodí úplně jiná sorta lidí, než na vánoční trhy – spíše sociálně slabší skupina Čechů a také cizinci, nejvíce Ukrajinci, Bulhaři a Rumuni,“ uvedl dále Komorous s tím, že nejvíce návštěvníků chodí od dubna do června a potom v říjnu a listopadu. Vánoční dárky tu lidé podle něj nakupují i o letošním podzimu, nicméně jich už nenakupují tolik, jako v dřívějších letech.

„Chodím sem pravidelně každou sobotu i neděli. Nejvíc mě baví to spektrum nabízených věcí, kdy na jednom stole leží vedle plyšáků baterie do notebooků a hned vedle nich staré tenisky. Je to super, mám to tu ráda,“ řekla Plzeňanka Vladislava B.

Nové i použité zboží

Na trhu mohou lidé nakoupit nebo prodat nové i použité zboží – od elektroniky, oblečení, náhradních dílů přes potřeby pro domácnost, nábytek nebo starožitnosti. „Na prodej nového zboží si musí prodejci samozřejmě obstarat živnostenský list. Všechno použité zboží je možné prodávat bez živnostenského oprávnění,“ vysvětlil dále Komorous.

Tradiční plzeňské bleší trhy konané léta v areálu Štruncových sadů se od listopadu 2009 přesunuly do sportovního areálu za plaveckým bazénem na Slovanech. Cena pronájmu pultu činí v sobotu 100 korun, v neděli pak 150 korun. Vstupné je stejné po oba dny – 15 korun za osobu. „Cena vstupného se za ta léta paradoxně nezměnila. Když mám levná prodejní místa, přijdou mi prodejci, a když přijdou prodejci, přijdou i návštěvníci,“ řekl pořadatel.

„Na blešáku prodávám už 20 let, v zimě, v létě, každou sobotu a neděli. Jsem už zvyklá na to, že tu musím být každý víkend v pět hodin ráno v zimě a ve tmě, už mi to ani nevadí,“ uvedla v neděli ráno jedna z prodavaček oblečení. „Neděle bývala co do počtu návštěvníků vždycky silnější než sobota. Chodívá sem totiž i více cizinců, kteří tu pracují. I tak je to ale dnes nějaké slabé,“ dodala.