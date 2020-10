Roman Hřebecký se rozhodl netradičním způsobem poukázat na nutnost sociálně odpovědné transformace uhelných regionů na severu Čech.

Grafika | Foto: Deník

Pokud se to podaří, bude to téměř nadlidský výkon. Běh i změna. Amatérský běžec Roman Hřebecký není spokojený se stavem klimatu v našem regionu a přeje si odklon od uhlí. Aby své výzvě dodal na důrazu, vytyčil si těžký cíl. Za 48 hodin chce uběhnout trasu, která vede kolem uhelných elektráren od Ústí nad Labem do Sokolova.