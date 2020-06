Zatím se oba schovávají v lesíku, kde zubřice svého potomka porodila. Chovatelka Petra Zálešáková se k nim ale dostane bez problémů. „Na to, že je to její první mládě, tak všechno bere v klidu, žádné výhrůžné házení hlavou, stará se perfektně,“ chválí šestiletou Pomelu. Že jsou máma i mládě v pořádku, se přesvědčila hned při prvním kontaktu. „Přivezla jsem zubřici krmení, jádro a zeleninu. Došla si k němu a malý ji následoval, tak jsem si je mohla v klidu prohlédnout.“

S trochou štěstí mohou roztomilého zubřího kluka spatřit i návštěvníci, kteří si objednají jízdu Safari expresem. „Máma i mládě jsou zatím opatrní, ale souprava jezdí přímo kolem lesíka, kde tráví většinu času, takže je to klidně možné,“ potvrzuje vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.

Malý samec už dostal i jméno – Cvedrik. Zní vám to nevšedně? Není to žádná náhoda, pojmenování zubrů se totiž řídí pravidly. „Jejich jména musí začínat písmeny označujícími zoologickou zahradu, v níž se narodili,“ vysvětluje Zálešáková. A pro chomutovský zoopark je to právě dvojhláska „CV“.

Cvedrik je první mládě rodičů, kteří do Eurosafari přišli před dvěma lety. Navíc je to první zubr takzvané nížinné linie, který se v zooparku narodil. Kromě nich chomutovská zoo chová také zubry nížinně-kavkazské linie, poslední mládě tohoto druhu se podařilo odchovat v roce 2016.

Přestože v zoologických zahradách jsou zubři poměrně rozšíření, pro chomutovský zoopark je to zvíře trochu speciální. „Zubři byli jedněmi z prvních zvířat v zooparku, jsou tu víceméně od jeho počátků v sedmdesátých letech. Navíc dlouhá léta byl také erbovním zvířetem a symbolem zooparku, objevoval se v jeho znaku,“ připomíná ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Týden starý zubří kluk je tak nejroztomilejší pozvánkou na jízdy Safari expresu, které zoopark zahajuje právě tento víkend. Jezdit začne také zoovláček Amálka, první jízdy jsou naplánované v sobotu od 12 hodin. Stále platí zpřísněná hygienická opatření, takže po celou dobu jízdy musí mít cestující zakrytá ústa a nos, v Amálce smí v jednom kupé společně sedět pouze osoby blízké.

Zubr evropský:

- je největší volně žijící přežvýkavec v Evropě

- ve volné přírodě byl v minulosti zcela vyhuben, podařilo se ho zachránit díky soukromým chovům

- je pro ně vedena jedna z nejstarších plemenných knih, její předchůdce (registr chovných zvířat) byl vydán již v roce 1932

Helena Hubáčková – marketing Zooparku Chomutov