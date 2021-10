Návštěvníci budou mít rovněž poslední možnost užít si některé z atrakcí, které zoopark běžně nabízí během hlavní sezony. Naposledy budou moci nasednout do Expresu, aby je provezl areálem Eurosafari, derniéru bude mít v sobotu také dětmi oblíbený Zoovláček Amálka. Sobotou skončí také komentovaná krmení. Ta budou na Den zvířat probíhat v obvyklých časech. „Komentování u tuleňů tak začíná už v 11 hodin u makaků ve 13 hodin,“ doplňuje ředitelka.

Další doprovodnou akcí je nabídka recyklační společnosti Elektrowin, která bude od 9 hodin u obou bran do areálu vybírat vysloužilé spotřebiče. Za prvních sto odevzdaných spotřebičů daruje návštěvníkům dětskou vstupenku.

A není to zdaleka všechno. Ušlechtilou krásu dravých ptáků předvede sokolnice Rozárka, svůj stánek budou mít v areálu také zástupci CHKO České středohoří a nebudou chybět ani oblíbené dětské atrakce jako je malování na obličej nebo skákací hrad. A mezi vším a všemi bude pobíhat a poskakovat rozverný maskot Maio.

Oficiální program je naplánován od 14 do 17 hodin. V areálu bude několik stanovišť, u nichž se děti i dospělí budou moci zabavit nebo se něco zajímavého dozvědět. „U správní budovy budou skauti se soutěžemi pro děti, na terase u plameňáků postaví své dalekohledy místní Astronomická společnost, v dětské zoo bude pro všechny hrát a zpívat hudební divadlo Hnedle Vedle,“ jmenuje některé zastávky pracovník marketingu František Kremer.

V loňském roce se akce nemohla uskutečnit kvůli protiepidemickým opatřením, letos už si ji zoopark ujít nenechal. „Každý rok to byla jedna z nejnavštěvovanějších akcí v sezóně, maximálně oblíbená mezi rodinami s dětmi. Proto jsme rádi, že se můžeme k této tradici znovu vrátit,“ těší se na plný areál Věra Fryčová, ředitelka zooparku.

Podzimní Den zvířat se vrací! Kromě spousty atrakcí, her a soutěží nebude chybět ani maskot zooparku Maio. | Foto: Helena Hubáčková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.