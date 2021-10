Je to především z toho důvodu, že v původním termínu se plánuje pořádání republikové kolo mládeže v plastikovém modelářství v Obrnicích, kdy se chceme vyhnout křížení těchto dvou akcí relativně blízko u sebe.

Předem bychom se chtěli omluvit těm, kterým toto způsobí jakékoli potíže, případně se nebudou moci zúčastnit. Bohužel o konání soutěže v Obrnicích jsme se dozvěděli nedávno, tudíž jsme nemohli reagovat dřív. Zároveň se ale těšíme na všechny, co dorazí. Co můžeme s jistotou dopředu avizovat, tak je, že online registrace bude spuštěna cca týden (možná trochu dřív) před konáním soutěže. Důvodem je příprava a podobně, kdy nám to přesun termínu zrovna neusnadnil. Mimo jiné pozdějším spuštěním registrací můžeme mít větší jistotu, že vše nastavíme dle aktuálních nařízení (např. v případě omezení kapacity a pod.)

Akce se bude konat dle aktuálních vládních nařízení, které včas vyvěsíme. Přípravy jsou spouštěny na plné obrátky, kdy o všem budeme ještě informovat na facebooku či na webových stránkách. Dále můžete sledovat také stránku události, kde budeme přidávat informace ze zákulisí a kde můžete potvrdit svoji případnou účast. Tak 23. října na 1. ZŠ Kadaň ahoj!

KPM Kadaň