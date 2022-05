Zdroj: MěSSS Kadaň

Pro ten to, krom radosti, znamenalo obhajobu domácího triumfu a udržení neporazitelnosti ve dvou po sobě jdoucích letech. „Je to trochu paradox, v úvodních deseti let konání jsme na první místo nedosáhli ani jednou, s přelomem dekády nám to naopak vyšlo v obou případech,“ usmívá se ředitelka pořádajícího Domova Lenka Raadová s myšlenkou na budoucí hattrick. „Uvidíme příští rok. Plán je to dobrý, nic jednoduchého to ale nebude. Všechny týmy jsou výkonnostně srovnané, rozhodují maličkosti a trochu toho sportovního štěstíčka. V každém případě všem účastníkům za jejich výkony a reprezentaci domovských zařízení děkuji a gratuluji,“ dodala.

A jak to celé nakonec dopadlo? Za vítěznou Kadaní si pro pomyslné stříbro došlo družstvo z Chomutova, třetí příčku vyházeli Podbořanští, méně vděčnou bramborovku berou pánové z Mašťova, pozici pátou obsadilo mužstvo z Vroutku. Mezi doprovody měla nejpřesnější ruku zástupkyně z Chomutova, zvláštní cenu ředitelky za nejvyšší dosažené skóre v jednom kole obdržel za hozených 98 bodů pan Milan z Kadaně. V doplňkovém bingu se fortuna opět usmála na domácí, předepsaná políčka nejrychleji zaplnila paní Zdeňka.

Závěrem se ještě sluší a patří poděkovat těm, kteří se postarali o kulturní tečku celého turnaje, ochotníkovi Mírovi „Méďovi“ Metlickému a jeho divadelnímu podání povídky Jaroslava Haška „Hovory s malým Mílou“, a hudebnímu intermezzu domovního sboru Věžňáci. Obě vystoupení byla důstojným finálem krásného dne.

Zdeněk Moravec - PR a projektový manažer Městská správa sociálních služeb Kadaň