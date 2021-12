Pod vánočním stromkem , to je název výstavy, která bude každý adventní víkend přístupná od 10.00 do 17.00 hodin ve Františkánském klášteře v Kadani. Seznamuje s historií výroby hraček.

Putování za Ježíškem je připraveno v sobotu 4. prosince od 13.00 hodin v zámku Červený Hrádek. V zámeckých komnatách na účastníky bude čekat anděl, bača, truhlář, selka, jeden ze tří králů a další postavy, které se vypravily pozdravit Ježíška do Betléma. Na jednotlivých stanovištích budou děti plnit rozmanité úkoly a v cíli dostanou dáreček. Vzhledem k epidemiologické situaci je nutná povinná registrace na www.veldo.cz – kapacita je omezena. Vstupné je 70 Kč na osobu (od 2 let věku platí každý). U návštěvníků starších 12 let budeme (dle vládních nařízení) kontrolovat potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci covid-19.

Tržiště před radnicí na Mírovém náměstí v Kadani bude nejen v sobotu 4. a v neděli 5. prosince, vždy od 10.00 hodin. Stánky budou otevřené až do 18.00 hodin, ve všední dny od 13.00 hodin, a to až do 23. prosince. Navíc v sobotu 4. prosince se zde ještě uskuteční farmářský trh.

Vánoční park v Chomutově funguje od soboty 4. prosince v Městském parku a parčíku za radnicí v Chomutově. Dřevěné stánky byly přesunuty do Městského parku a parčíku za radnicí, kde netvoří uzavřené tržiště, ale samostatná prodejní místa. Na louce u pěšiny Boženy Němcové bude ledová plocha 20 x 10 m. K dispozici bude i půjčovna bruslí a otevřeno bude denně od 10.00 do 18.00 hodin. V Hudebním altánu proběhnou víkendové hudební a divadelní programy pro děti. V bývalém Aquariu bude Betlém s živými zvířátky a Ježíškova pošta. V Rozáriu budou vystaveny vánoční stromečky nazdobené dětmi z našich Mateřských školek a také bude možnost nazdobit další stromy.

4. hornický Mikuláš se chystá na neděli 5. prosince od 15.00 do 19.00 hodin ve Štole Marie Pomocné v Měděnci. Štolu navštíví Mikuláš, čert a anděl. Vstupné 100 Kč za dítě. Balíčky pro děti si doneste sebou. Je nutná rezervace na čísle 725 537 999.

Zimní farmářské trhy v Jirkově se uskuteční v neděli 5. prosince od 9.00 do 16.00 hodin na náměstí Dr. Edvarda Beneše.



Mikuláš v horském areálu na Lesné se chystá v neděli 5. prosince od 9.00 do 20.00 hodin. „Chcete pro své děti individuálního Mikuláše v našem pekle? Není problém! Máte jedinečnou možnost, stačí si zarezervovat čas setkání s Mikulášem v rezervačním formuláři,“ píší pořadatelé. Ten najdete webu Horského areálu Lesná.