Ženský komorní sbor chystá koncerty

Kvapem se blíží konec roku 2019, který byl opět, a ještě bude, velmi bohatý na naše pěvecká vystoupení. A to jak celého sboru Ženského komorního sboru Jirkov, tak také účast některých jeho členek na vystoupení jiných sborů či v celonárodních projektech. Vždyť hudba spojuje a zpěv přináší radost všem. Těm, co zpívají, i těm, co poslouchají. O tom však na jiném místě.

Ženský komorní sbor chystá adventní koncerty | Foto: archiv ŽKS Jirkov