Můžete sami posoudit, zda se s některými body ztotožníte, některé se opakovaly často, jiné byly originální …

Chybí mi škola a kamarádi.

Už nikdy neřeknu, že máme hodně domácích úkolů.

Už nikdy nebudu říkat, že chci volno.

Chybí mi těšení se na víkend.

Výklad učitele nic nenahradí.

Budu víc s babičkou.‘

Budu vědět, že být celý den na počítači není zábava.

Už nikdy neřeknu, že se doma nudím.

Nemá cenu se schovávat před sourozenci, stejně mě vždy najdou.

Snažit se vybojovat ovladač od televize, je stejně těžké jako najít domácí úkol.

Už nebudu kašlat na lidi (doslova i obrazně).

Nebudu si myslet, že vše, co mám, je samozřejmost.

Kromě Desatera měli žáci také napsat vzkaz pro lidi, kteří jsou v tomto období důležití, nebo kteří jim chybí – nejčastěji se objevovaly vzkazy pro rodiče a prarodiče, kamarády, zdravotní sestry, lékaře, ale i jeden obsáhlejší pro učitele:

„Moc si vážím toho, co pro nás děláte. Učíte se spolu s námi na dálku, pomáháte těm méně zdatným z nás, nejen co se učiva týče, a vždy se snažíte najít to nejlepší řešení. Povolání učitele na základní škole je vlastně jedno z nejtěžších. Neučíte nás jenom fakta, události a postupy. Připravujete nás i na opravdový život, snažíte se nás vést k zodpovědnosti a samostatnosti. Já sama zjišťuji, jak mi vaše vysvětlování a přednášení chybí. Chtěla bych alespoň takto vyjádřit, že si vaší trpělivosti cením a pevně věřím, že tuto zkoušku všichni zvládneme na jedničku.“

Jan Duda – ředitel ZŠ Jirkov, Studenstká