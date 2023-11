Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance chomutovské nemocnice

Čtenář reportér

V létě roku 1972 byl hitem amerických kin film Kmotr. V Čechách se schylovalo k premiéře Dívky na koštěti. Na Hradě seděl Ludvík Svoboda, kilogram másla stál 40 korun. A do Nemocnice Chomutov nastoupila Marie Patková. V tomtéž zdravotnickém zařízení vydržela až doposud, kde tak pracuje už více než 51 let. Společně s dalšími třemi zaměstnanci, kteří v chomutovské nemocnici pracují více přes padesát let, si za to ve čtvrtek 23. listopadu 2023 vyslechla slova díků od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

Vedení Krajské zdravotní ocenilo věrné zaměstnance chomutovské nemocnice | Foto: se svolením Krajské zdravotní

„Shodou okolností v Chomutově otevřela v roce 1970 střední zdravotnická škola, kam jsem bez váhání nastoupila, protože jsem vždy chtěla pomáhat lidem. A musím říct, že mě to baví i po těch letech, proto v nemocnici zůstávám,“ vypráví Marie Patková, která v roce 1972 nastoupila na chomutovskou internu, kde pracovala do roku 1987. Po mateřské dovolené nastoupila v roce 1989 na neurologii, kde pracuje jako ošetřovatelka doposud. „Ředitelů už tu pamatuji hodně. Primářů se tolik nevystřídalo, ráda vzpomínám třeba na primáře Štrunce nebo Hoška. Jsem ale moc ráda, že jsme tu měli vždy skvělý kolektiv a já se tak mohu v klidu věnovat práci, která mě baví a naplňuje,“ dodává Marie Patková. Spolu s ní vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Chomutov ocenilo také další zaměstnankyně neurologického oddělení – Annu Šístkovou a Vlastu Novou. Z radiodiagnostického oddělení pak více než 50 let pracuje v Nemocnici Chomutov Helena Práchenská. Folklorní soubor Krušnohor oslavil v Chomutově pětatřicáté výročí svého založení „Jsem moc rád, že máme v chomutovské nemocnici dobrý kolektiv a že se můžeme spolehnout na zdravotníky s léty zkušeností. Tito lidé tvoří srdce naší nemocnice a kromě toho, že stále denně pracují pro blaho našich pacientů, jsou také cenným zdrojem informací pro mladší kolegy,“ těší ředitele Nemocnice Chomutov Michala Zemana. „Loajálních zaměstnanců si v našich nemocnicích velmi vážíme. Velmi mě těší, že jsme se tu dnes mohli sejít a těmto lidem za jejich celoživotní práci poděkovat,“ připojuje člen představenstva Krajské zdravotní Stanislav Dostál. Petra Roubíčková

mluvčí Krajské zdravotní