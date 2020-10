Zákaznické centrum šlo do nového, místo v Chomutovce teď sídlí v Poště

Čtenář reportér





Do nového se přestěhovalo Zákaznické centrum Skupiny ČEZ v Chomutově. Nyní sídlí v Galerii Pošta na Palackého ulici, pro pamětníky v místech, kde se za éry pošty nacházela „balíkovna“, tedy příjem a výdej objemných zásilek. Centrum má pochopitelně bezbariérový přístup a co jistě ocení zákazníci ze sídlišť, v jeho blízkosti se nacházejí zastávky MHD. Pro veřejnost je otevřeno v pondělí až čtvrtek od 8 do 17 a v pátek do 16 hodin.

Zákaznické centrum šlo do nového, místo v Chomutovce teď sídlí v Poště. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ