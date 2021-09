Za plné uzavírky cesty pro chodce se bude opravovat lávka u Slunce (pod krytem CO) ve Školní ulici. Tady jsou dvě možnosti, jak přejít přivaděč - buď po mostku vedle 4. základní školy (u Paraplíčka) nebo po lávce od Hornické ulice k trafostanici u čp. 1713 ve Školní ulici. U opravované lávky se počítá s novým zábradlím.

Vše má být hotové do konce listopadu. Město zároveň zajistilo obchůzné trasy, které upřesňujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.