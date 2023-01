Pomocí dlouhodobého projektu ornitologové ve spolupráci s veřejností zjistí více o chování a populacích zimujících ptáků, významu přikrmování a odhalí další zajímavé výsledky. Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez předchozích zkušeností a nutnosti se předem registrovat. Kdykoliv od pátku do neděle si stačí vyhradit hodinu času, během které budou lidé sledovat své krmítko a výsledky vloží do formuláře na ptacihodinka.cz. Zapojení do Ptačí hodinky je jednoduché.

„Stačí jen nasypat do krmítka, připravit psací potřeby nebo si otevřít online formulář a pak 60 minut pozorovat ptačí návštěvníky. Kdo si není jistý, že dokáže poznat nejběžnější druhy ptáků, pomohou mu materiály s vyobrazením druhů. Pokud se stane, že druh neurčíme, také to nevadí a toto pozorování vložíme jako „neznámý druh“. Je zcela v pořádku přiznat, že nějaký druh nepoznám, než riskovat, že jej určím špatně,“ říká koordinátor Ptačí hodinky Ondřej Belfín z ČSO.

Sčítání je určené jak pro jednotlivce, tak i pro kolektivy, například školní třídy. „Čím více se nás do sčítání zapojí, tím kvalitnější informace o přezimujících ptácích získáme. Pozvěte proto ke sčítání i svou rodinu, přátele a známé. Sčítat je jednoduché a zvládne to každý,“ vyzývá Dita Hořáková z ČSO.

Sčítáme všechny ptačí druhy v našem zorném poli

Metodika sčítání je stejná jako v předchozích letech. „Z jednoho místa po dobu jedné hodiny zapisujeme u každého druhu vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku jako nejvyšší počet pozorovaný v jeden okamžik. Tím se vyhneme tomu, že bychom nějakého ptáka započítali dvakrát. V úvahu přitom bereme všechny ptáky, které během své hodinky spatříme. Nejen ty, kteří přistanou přímo na krmítku,“ vysvětluje Belfín.

A co když během sčítací hodinky na krmítko žádný pták nepřiletí nebo je ptáků málo? „I tyto údaje nás zajímají a jsou pro nás velmi důležité. Jedná se o vědecký výzkum, nikoli o soutěž. Je důležité, aby účastníci odeslali své pozorování, i když jim na krmítko žádný pták nepřilétl. Tyto údaje nám pomohou zjistit, kde ptáci naopak chybí,“ zdůrazňuje Belfín.

K určování a poznávání ptáků na krmítku lidem pomohou videa a materiály na stránce Ptačí hodinky. „Kromě toho se mohou lidé procvičit a zdokonalit v určování ptáků prostřednictvím několika kvízů s různou obtížností. Od těch pro úplné začátečníky s pěti nejčastějšími druhy na krmítku až po obtížnější druhy jako jsou zrnožraví pěvci. Na některých fotkách jsou ptáci také třeba zčásti schovaní za větví, abychom se co nejvíce přiblížili reálným podmínkám během Ptačí hodinky, kdy ptáci neustále poskakují, poletují a někdy z nich vidíme jen část,“ říká Belfín.

Loni se do sčítání zapojilo 35 tisíc sčitatelů, kteří pozorovali přes 707 tisíc ptáků. Díky spolupráci s velkým množstvím dobrovolníků ornitologové během několika let zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. „Nejčastějším hostem krmítek byla loni sýkora koňadra, a to jak v celkových počtech, tak v plošném výskytu. S odstupem za ní byli nejčastěji pozorováni sýkory modřinky a kosi černí. Skokanem roku byl jak v počtu i četnosti strakapoud velký,[1]“ připomíná Belfín.

Čas na vložení výsledků je do 15. ledna

Průběžný stav sčítání bude k dispozici na webu ptacihodinka.cz. Lidé mají čas k vložení výsledků online do 15. ledna. Účastníci Ptačí hodinky po vyhodnocení obdrží e-mailem profil jejich krmítka s výsledky. Účastí v Ptačí hodince se lidé zařazují do losování o ceny. Mezi patnáct vylosovaných výherců se rozdělí 1 dalekohled, 4x kniha, 3x plyšák, 3x hrnek a 10x krmítko.

Věra Sychrová