Obavy z toho, zda se s otužováním v letošním roce začne, vyvolaly stavební práce u hlavního vchodu do areálu. Ty komplikují i přístup k hlavnímu molu, kde otužování vždy probíhalo. Varianta se ale našla snadno – otužilci budou vcházet do vody na druhé straně jezera.

„Vyčlenili jsme k tomu první molo od otvické pláže, kde je i budka plavčíka,“ upřesňuje Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov, pod nějž Kamencové jezero spadá. Právě ve směru od Bandy bude také otevřený jediný vstup.

Otužovací akce budou probíhat třikrát v týdnu, přičemž hlavním dnem bude sobota. To bude brána areálu otevřená vždy od 8 do 12 hodin. V úterý a čtvrtek se pak bude možné do ledové vody ponořit mezi 15 a 16 hodinou. „Čas jsme museli posunout, protože se bude brzy stmívat a u malého mola není možnost nasvícení,“ vysvětluje drobnou změnu oproti loňsku ředitelka. Pro plavce bude připravené sociální zařízení i převlékací stany.

Poprvé se areál otužilcům otevře v úterý 25. října a místní nadšenci už se nemohou dočkat. Zoopark s nimi na pořádání akce pravidelně spolupracuje, letos ji pořádá společně se skupinou Otužování Chomutov. „Přijít mohou klidně i začátečníci, kteří chtějí otužování teprve vyzkoušet. Místní komunita jim bude ochotně nápomocná,“ zve do ledové vody také jedna z organizátorek otužování na jezeře Daniela Rotová.

Teplota vody v Kamencovém jezeře se aktuálně pohybuje okolo dvanácti stupňů Celsia, s blížící se zimou se však bude rychle snižovat až k bodu mrazu. V menších bazéncích na velkém mole letos občas i zamrzala a bylo třeba ji prosekat.

