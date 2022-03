Žáci ZŠ Studenstká zažili Den deskových her

Čtenář reportér Čtenář

Školy není nikdy dost! To byl výkřik Adama z 5. B ze ZŠ Studentská v Jirkově, když se s dalšími třinácti spolužáky hrnul první den jarních prázdnin do školních dveří. Ve třídě pro ně byl totiž přichystaný další Den deskových her, tentokrát ovšem i s malou prázdninovou hostinou.

Žáci ZŠ Studenstká v Jirkově zažili Den deskových her. | Foto: ZŠ Studentská Jirkov